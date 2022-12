Marcello Casal JrAgência Brasil - 21/03/2019 Receita restitui IRPF hoje

A Receita Federal paga nesta quinta-feira (29) o lote residual de restituição do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) do mês de dezembro. Mais de R$ 903 milhões serão creditados a 488.637 contribuintes.



O lote será pago a contribuintes que tinham sido pegos pela malha fina e regularizaram suas pendências posteriormente. A consulta dos valores já havia sido liberada na última quinta-feira (22).

O dinheiro é depositado diretamente na conta bancária informada na declaração do IRPF, sem que o contribuinte precise solicitar.

Para saber se está neste lote de restituição, o contribuinte pode fazer a consulta pela página da Receita Federal na internet ou pelo aplicativo Receita Federal, disponível para Android e iOS .