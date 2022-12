Divulgação Mega da Virada premia quem acertar quina e quadra

Além dos R$ 500 milhões em jogo para quem acertar as seis dezenas da Mega da Virada, a Caixa Econômica Federal ainda vai premiar quem acertar cinco ou quatro dos seis números sorteados no próximo sábado (31), em prêmios conhecidos como quina e quadra.



O valor pago, porém, depende da quantidade de apostadores que acertarem os números. A conta funciona assim: do total arrecadado pela loteria, 43,35% são destinados ao prêmio bruto - o restante vai para investimentos do governo federal. Destes 43,35%, 62% são destinados a quem acertar as seis dezenas; 19% a quem acertar cinco; e 19% a quem acertar quatro.

Os 62% dos 43,35% do total arrecadado é que estão estimados em R$ 500 milhões. Isso significa que as faixas para quadra e quina devem ser de cerca de R$ 153 milhões cada, valor que será dividido entre todos os vencedores.

No ano passado, 1.712 apostas acertaram a quina, ganhando R$ 50,8 mil cada, enquanto mais de 143 mil pessoas dividiram o prêmio da quadra, ganhando R$ 866 cada. Neste ano, o montante a ser dividido será maior, mas o número de ganhadores pode ser maior ou menor, então não é possível saber exatamente quanto cada vencedor levará para casa.



É possível, também, que os vencedores da quina ou da quadra dividam o prêmio maior, de R$ 500 milhões. Isso porque a Mega da Virada não acumula, ou seja, se ninguém acertar as seis dezenas, o prêmio é dividido entre quem acertou cinco. Se ninguém acertar cinco, dividem os R$ 500 milhões quem acertou quatro. Se ninguém acertar quatro, o que nunca aconteceu, o prêmio acumula para o próximo sorteio.