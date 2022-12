Redação João Bidu Confira os números com maior histórico de reincidência no jogo

A chance de ganhar a Mega da Virada é de um em 50 milhões. Para participar do maior sorteio do ano com alguma estratégia, será que há algum histórico de números mais sorteados durante os anos? Confira abaixo quais foram as apostas repetidas durante os 14 anos de sorteio.

No total, apenas onze números não foram sorteados na Mega da Virada. Já para aqueles que se repetem, é possível observar que oito números seguem um padrão, e foram os mais sorteados durante o prêmio .

O número mais sorteado na Mega da Virada apareceu em quatro das quatorze edições do jogo. No total, isso significa uma recorrência de 29%. Já as outras sete dezenas estiveram presentes em três jogos, ficando por sua vez, com uma recorrência de 21%.

É importante relembrar que os oito números mais sorteados, por si, possuem uma baixa probabilidade de aparecerem juntos. Entre os quatorze anos de concurso , a junção de duas dezenas já sorteadas previamente aconteceram apenas em 2014, 2016 e 2018.

Confira os 8 números mais sorteados da Mega da Virada



03 - 3 vezes

05 - 3 vezes

10 - 4 vezes

11 - 3 vezes

20 - 3 vezes

33 - 3 vezes

36 - 3 vezes

51 - 3 vezes

O prêmio sorteado pela Caixa Econômica Federal em 2022 é o maior da história do jogo. A expectativa é que o prêmio máximo seja de R$ 450 milhões para o ganhador. Vale lembrar que o prêmio da maior loteria brasileira não acumula.

Aqueles que desejam apostar na Mega da Virada podem realizar o processo até as 17 horas, do horário de Brasília, do dia 30 de dezembro. O resultado será televisionado no dia 31, às 20h.

As apostas devem ser realizadas no volante específico da Mega da Virada, em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa pelo Brasil. Apostas também serão aceitas pelo site Loterias Online da Caixa. Confira como apostar na Mega da Virada pelo aplicativo.

Como todos os concursos especiais da Caixa, a Mega da Virada não irá acumular. Caso nenhum apostador acerte as seis dezenas sorteadas, o montante será dividido entre aqueles que acertarem cinco números, e assim por diante.