Redação João Bidu Mega da Virada sorteia R$ 450 milhões; confira maiores prêmios da história

A Caixa Econômica Federal realiza a Mega da Virada, sorteio especial para o ano novo. Este ano, o prêmio é o maior da história do sorteio, atingindo R$ 450 milhões. O prêmio, que não acumula, será pago ao ganhador que acertar os seis números sorteados.

A tendência do sorteio é aumentar ao longo dos anos, porém nem sempre foi assim. Confira os cinco maiores prêmios pagos pela Caixa no sorteio especial da virada do ano:

2021 : R$ 378 milhões, divididos entre dois vencedores

: R$ 378 milhões, divididos entre dois vencedores 2020 : R$ 325,2 milhões, divididos entre dois vencedores

: R$ 325,2 milhões, divididos entre dois vencedores 2017 : R$ 306,7 milhões, divididos entre 17 vencedores

: R$ 306,7 milhões, divididos entre 17 vencedores 2019 : 304 milhões, divididos entre quatro vencedores

: 304 milhões, divididos entre quatro vencedores 2018 : 302,5 milhões, divididos entre 52 vencedores

Caso nenhum apostador acerte os seis números sorteados, o prêmio é dividido entre aqueles que acertaram cinco, e assim por diante.

Como apostar online na Mega da Virada?

Para aqueles que apostarem pela internet, não é possível optar pela aposta mínima, de R$ 4,50. No site da Caixa, o valor mínimo para apostar na Mega da Virada é de R$ 30, seja com uma única aposta ou mais de uma. Veja aqui como apostar sem sair de casa.

Para fazer uma aposta maior, com 7 números, dando uma maior chance de ganhar, o preço sobe para R$ 31,50. Outra opção para atingir o preço mínimo é fazer sete apostas simples, que juntas têm o mesmo valor, R$ 31,50. Além disso, os bolões, disponíveis online, são outra opção viável.

Como funciona a Mega da Virada?

As apostas para a Mega da Virada devem ser realizadas com o volante específico do jogo. O concurso é realizado pela Caixa Econômica Federal e o vencedor pode receber milhões de reais se acertar as seis dezenas.

