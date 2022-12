Agência Brasil Aloizio Mercadante será o presidente do BNDES a partir de janeiro

O futuro do presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, deve anunciar nesta quarta-feira (21) os diretores que devem compor o banco a partir de janeiro. O anúncio deve ser feito em uma reunião do grupo empresarial Esfera Brasil.

Entre os nomes mais cotados estão o ex-ministro da Fazenda e Planejamento no governo de Dilma Rousseff, Nelson Barbosa, e da ex-ministra do Desenvolvimento Social Tereza Campello. Os dois nomes são ligados ao Partido dos Trabalhadores (PT).

O mercado, porém, acredita que Mercadante nomeie empresários e nomes ligados a Bolsa de Valores. A expectativa é que ex-CEO’s de multinacionais façam parte da equipe do BNDES.

Empresários e membros do mercado financeiro acreditam que Mercadante possa apresentar acenos positivos no encontro. A cúpula vê um empenho do ex-ministro em melhorar sua imagem após a repercussão negativa de sua nomeação.

Aloizio Mercadante foi anunciado como presidente do banco de desenvolvimento na última terça-feira (13) pelo próprio presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Filiado ao PT, o político foi coordenador econômico da campanha de Lula para as eleições deste ano.

Mestre em economia, Mercadante foi ministro da Ciência e Tecnologia, Educação e Casa Civil no governo Dilma e candidato ao governo de São Paulo em 2006 e 2010. Antes disso, ocupou cargo de senador e deputado federal.