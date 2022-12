Fabrizio Gueratto Ibovespa cai após PT ignorar sinais do mercado

As empresas estatais derretem na Bolsa de Valores na manhã desta quarta-feira (14) após a ser aprovado na Câmara dos Deputados nesta terça-feira (13) um projeto que altera o período de quarentena para nomeação de agentes públicos para empresas do governo.



A Petrobras (PETR4), por exemplo, cai 4,55%. O Banco do Brasil (BBAS3) recua 2,57% e a Eletrobras (ELET6) 2,44%. O Ibovespa recua 0.85%, aos 102,655 pontos.

O dólar opera em alta de 0,40%, negociado a R$ 5,336.

A votação relâmpago na Câmara se deu no mesmo dia em que Aloizio Mercadante foi anunciado à presidência do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). A proposta ainda precisa passar pelo Senado Federal.

Pela lei atual, pessoas que participaram de "estruturação e realização de campanha eleitoral" deveriam passar por quarentena de 36 meses antes de assumir um cargo público. Mercadante foi coordenador de campanha de Lula.

Segundo o texto aprovado na Câmara, que já está sendo chamado de "emenda Mercadante", a quarentena passa a ser de 30 dias.

Alertas do mercado

Além do anúncio do novo presidente do BNDES, o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) discursou na cerimônia e falou em acabar com as privatizações no país. Com os dois temas pairando no ar, o Ibovespa fechou a terça-feira (13) em queda de -1,71%, aos 103.539 pontos.

Em contrapartida, Fernando Haddad, novo ministro da Fazenda, anunciou Bernard Appy e Gabriel Galípolo como novos integrantes da equipe econômica. Appy é um nome conhecido dos governos do PT, por ter atuado como Secretário Executivo e Secretário de Política Econômica (2003-2009), durante parte da gestão anterior de Lula. Ele será secretário especial para reforma tributária. Galípolo, ex-presidente do banco Fator, atuará como secretário-geral da pasta.

Exterior

Nesta quarta-feira (14) os mercados globais direcionam as atenções para a decisão de política monetária do Federal Reserve (FED), um dia após a divulgação do CPI, um importante indicador inflacionário dos EUA, que veio abaixo do esperado. Além disso, também é monitorada as falas de Jerome Powell, presidente da instituição. No Brasil o cenário político ainda fica no centro das atenções, com a possibilidade de votação da PEC da Transição na quinta-feira, enquanto o Supremo Tribunal Federal (STF) dá andamento ao julgamento do Orçamento Secreto.

Por aqui poderemos observar uma redução no apetite ao risco em função do baixo fôlego no exterior, enquanto investidores aguardam por decisão de política monetária do FED, além de monitorarem as discussões à cerca da PEC da Transição na Câmara.

Lá fora, os contratos futuros de petróleo negociam em alta nesta manhã, enquanto os índices futuros acionários das bolsas Nova York operam no negativo, após um dia de alta. A Europa também fica no vermelho, com apenas algumas bolsas negociando no positivo no dia de hoje. Por fim na Ásia as bolsas fecharam majoritariamente em alta nesta quarta-feira, com exceção de Xangai, que fica próximo à estabilidade.