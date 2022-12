Jérémy Barande/Wikimedia Commons Bernard Arnault é a pessoa mais rica do mundo

Elon Musk perdeu o posto de pessoa mais rica do mundo para o francês Bernard Arnault depois de ver suas ações da Tesla despencarem. Agora, o dono da Moët Hennessy Louis Vuitton (LVMH) assume a liderança global, com patrimônio líquido de US$ 171 bilhões, segundo a Bloomberg, e de US$ 187,4 bilhões, segundo a Forbes.



Aos 73 anos, Arnault é o atual presidente e diretor executivo da LVMH, holding francesa considerada a maior empresa de artigos de luxo do mundo.

Esta não é a primeira vez que o francês é considerado o homem mais rico do mundo. Em maio do ano passado, ele já havia ultrapassado Jeff Bezos e Musk por um curto período de tempo, após alta nas ações do grupo LVMH.

Das dez pessoas mais ricas do mundo, Arnault é o único que tem fortuna ligada à venda direta a consumidores. Seis dos dez nomes são ligados à tecnologia, um ao setor industrial, um ao setor elétrico e um tem patrimônio diversificado.

A LVMH é uma holding originária das fusões dos grupos Moët et Chandon, produtor de vinhos espumantes do tipo champagne, Hennessy, produtor de conhaque, e Louis Vuitton, produtor de bolsas e malas.

O conglomerado tem ainda dezenas de subsidiárias, como Christian Dior, Marc Jacobs, Sephora e Tiffany.

Vindo de uma família de pequenos industriais, Arnault começou sua carreira como engenheiro e foi subindo dentro de companhias, atingindo a liderança de empresas.



Aos 35 anos, começou a adquirir empresas e lançar marcas próprias. Desde 1989, Arnault é o principal acionista do grupo LVMH.