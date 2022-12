PDT.org/Reprodução Carlos Lupi aceitou convite de Lula

O presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, confirmou nesta quinta-feira (29) que aceitou o convite do presidente diplomado Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para assumir o Ministério da Previdência. O anúncio deve ser oficializado por Lula nesta manhã.



"Muito honrado em poder ajudar na reconstrução do Brasil. Vamos à luta!", escreveu Lupi em sua conta no Twitter.

Após apoiar Lula no segundo turno das eleições, o PDT, que lançou Ciro Gomes como candidato no primeiro turno, cobrava do governo eleito um espaço em um dos 37 ministérios.

O presidente da legenda já foi ministro do Trabalho e Emprego entre 2007 e 2011, nos governos Lula e Dilma. Formado em Administração, Lupi também já foi deputado federal pelo Rio de Janeiro e secretário de governo do mesmo estado.



Além de presidente do PDT, Lupi é atualmente vice-presidente da Internacional Socialista, organização que reúne partidos de esquerda associados pelo mundo.