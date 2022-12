Casa mais cara do Brasil

No início deste ano, uma mansão de 2.500 m² no Leblon, no Rio de Janeiro, foi colocada à venda e considerada a casa mais cara do Brasil. Com vista para o Cristo Redentor e vaga para 15 carros, o imóvel custava R$ 220 milhões. Com o prêmio da Mega da Virada, daria para comprar a mansão duas vezes, e ainda sobraria R$ 60 milhões.