Edu Andrade/Ascom/ME Guedes contou com apoio ferrenho de Lira para articular a PEC dos Precatórios

O ano de 2021 começou com preocupação no Palácio do Planalto. A popularidade do presidente Jair Bolsonaro desabou após as ações do governo na pandemia e a crise da falta de oxigênio em Manaus.

Mirando as eleições de 2022, a perda de apoio da população passou a ameaçar mais diretamente o presidente, que hoje já corre por fora na disputa, ficando em segundo lugar em quase todos os cenários simulados por pesquisas eleitorais. Para tentar reverter o quadro, a economia é uma das principais apostas do governo.

Vendo seu principal concorrente, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), avançar nas pesquisas de opinião, Bolsonaro passou a acionar sua equipe para mexer no Bolsa Família, programa criado pelo petista. A ideia inicial, sugerida ainda em 2020, era criar um benefício com parcelas de R$ 232 para 57,3 milhões de pessoas. O Renda Cidadã, como era chamado, iria englobar outros programas sociais do governo federal.

Entregue ao Congresso pessoalmente por Jair Bolsonaro (PL), o texto não trazia fonte de recursos e nem apresentava valor específico para as parcelas. A indefinição sobre os temas provocou reações negativas do mercado financeiro e de parlamentares, que não pautaram a MP do governo.

Por pressão da ala política e as suspeitas de que seria necessário mexer em benefícios previdenciários de aposentados, o Planalto recuou e o benefício virou assunto proibido.

Para tentar minimizar a perda de popularidade e assistir os brasileiros diante da iminência da chegada da segunda onda de Covid-19, foram criadas novas rodadas de pagamento do auxílio emergencial, que havia sido cortado no final de 2020. Com isso, o governo ganhou tempo para encontrar alternativas para viabilizar o reajuste do Bolsa Família.

No entanto, o benefício em 2021 não chegou nem perto do ano anterior: com valor menor e corte expressivo no número de beneficiários, a economia não se recuperou conforme o esperado, a inflação disparou e a popularidade do governo segue em queda. Segundo pesquisa do Datafolha divulgada em 19 de dezembro, Bolsonaro é pior presidente da história do Brasil para 48% dos brasileiros, quase metade do país . Como se não bastasse, seu principal oponente para 2022, Lula, é visto como o melhor mandatário da história da República por 51%.

O teto cai e o calote vem

Percebendo a onda positiva em torno do auxílio emergencial, Bolsonaro e sua equipe voltaram a debater o novo programa social, o Auxílio Brasil.

O governo, novamente, criou uma MP para oficializar o pagamento, mas, mais uma vez, sem informações de parcelas e fonte de recursos. Mesmo assim, o Congresso resolveu acatar o pedido da União e entrou nas negociações para viabilizar o novo benefício.

"O Auxílio Brasil vem da necessidade do governo Bolsonaro de deixar uma marca para a população. Governos anteriores deixaram marcas importantes para seus eleitores. FHC, por exemplo, criou o Bolsa Escola, o Lula reformulou e criou o Bolsa Família. Bolsonaro quer fazer a mesma coisa para deixar um registro popular para as eleições", afirma Ricardo Hammound, professor de economia do Ibmec-SP.

A primeira alternativa encontrada para bancar o auxílio permanente foi a reforma do Imposto de Renda, que chegou a ser aprovada na Câmara dos Deputados, mas não teve boa aceitação no Senado. Com a segunda rodada do auxílio emergencial chegando ao fim, o governo se mobilizou para encontrar manobras e pagar o novo programa ainda em 2021.

Ao receber do Supremo Tribunal Federal (STF) o valor que deveria ser pago em precatórios no próximo ano (R$ 89 bilhões), o Ministério da Economia se disse surpreso e logo partiu para a segunda sugestão: parcelar os precatórios e usar a folga para reajustar o programa social em parcelas de R$ 400. A proposta logo foi rechaçada por especialistas e congressistas, que consideraram a medida como um calote.

"Na verdade a PEC [dos Precatórios] continua sendo um calote. Precatório é uma decisão que já não cabe mais recurso, então, você tem que pagar. Se você não paga ou se atrasa seu pagamento, você está dando calote", analisa Hammound.

"O reajuste do Bolsa Família sempre foi necessário. Aumentar programas sociais ajuda a reduzir a situação de crise no país. Mas a forma em que foi feita, com certeza, não é a adqueda", completa o professor de economia do Ibmec-SP.

Após diversas negociações entre Planalto, Congresso e Judiciário, uma solução encontrada pelo presidente do STF, Luiz Fux, e por técnicos do Tribunal de Contas da União (TCU), aumentou a esperança do governo em pagar o novo programa social e, de quebra, alavancar a popularidade de Bolsonaro.

Em vez de parcelar as dívidas judiciais, se criaria um teto para precatórios em 2022. A base seria o valor pago em 2016, ano da criação do teto de gastos, reajustado anualmente pela inflação.

Embora especialistas ainda tenham considerado a solução um erro, o governo logo tratou de fechar um acordo para a votação da PEC dos Precatórios na Câmara e no Senado.

Dinheiro sempre é bom

Durante a tramitação na Câmara dos Deputados, o Ministério da Economia resolveu apostar em mais uma alternativa para aumentar a folga no Orçamento de 2022: alterar a regra do teto de gastos.

Atualmente, o mecanismo — que limita as despesas da União corrigidas pela inflação — é calculado entre junho do ano anterior e o vigente. O total é o reajuste de gastos do governo para o próximo ano.

A proposta do governo era computar o teto de gastos entre dezembro de 2020 e dezembro deste ano. Se fosse aprovada, a folga no Orçamento subiria para R$ 100 bilhões.

O texto foi discutido por comissões na Câmara até chegar ao plenário com certo atraso. Com forte resistência de deputados e possibilidade de não ter sua matéria aprovada, o governo recorreu ao Orçamento Secreto e liberou emendas para parlamentares destinarem aos seus redutos eleitorais, além de acatar mudanças no texto feita pelos parlamentares.

A PEC passou com aperto na Câmara. Foram 323 votos favoráveis e 172 contrários. Eram necessários 308 votos, em dois turnos, para a medida ir ao Senado, onde também foi aprovada, com diversas alterações, por 61 votos a favor e 10 contra.

"Essa mistura de Auxílio Brasil com precatórios é horrível. Você está misturando calote para aumentar os gastos com o programa social. Embora seja importante uma reformulação em programas sociais, o formato sugerido pelo governo não é saudável", opina Hammound, do Ibmec-SP.

Na última semana antes do recesso, a Câmara dos Deputados aprovou as alterações feitas pelo Senado e o Congresso promulgou a proposta que libera espaço no Orçamento de 2022. Além das parcelas do Auxílio Brasil, a verba deve ser destinada para reajuste salarial para profissionais da segurança pública e pode parar, também, na mão de parlamentares por meio de emendas para redutos eleitorais.