Isac Nóbrega/ PR Jair Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro (PL) e seus aliados estão sentindo o peso das pesquisas eleitorais mais recentes, que mostram a pior avaliação do governo, que tem 53% de reprovação . Diante disso, o Centrão pressionar por aumento no valor do Auxílio Brasil.



De acordo com a coluna de Lauro Jardim no jornal O Globo, Valdemar Costa Neto (PL) defende, nos bastidores, o aumento do benefício de R$ 400 para R$ 600.

Os aliados de Bolsonaro defendem que esta seria a única saída possível para fazer o presidente voltar à corrida eleitoral de 2022 de forma competitiva.

Ainda segundo a coluna, a alternativa do Centrão desagrada o ministro da Economia, Paulo Guedes. Em outubro, ele ameaçou deixar o ministério quando Bolsonaro afirmou que elevaria o valor do Auxílio Brasil para R$ 400, o que provocou uma debandada na equipe econômica .