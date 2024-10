(Imagem: Sichon | Shutterstock) Promover a transformação digital na sua empresa proporciona um ganho de eficiência





Creio que todos os empreendedores já chegaram a se questionar em algum momento: será que minha empresa está digital o suficiente ou ainda há pontos de adaptação? Assim como muitos ainda devem pensar: o que é essa tal de transformação digital das empresas?

Vamos por partes: transformação digital é implementar tecnologias para solucionar problemas e oferecer experiências de qualidade aos clientes. Ou seja, a palavra-chave para isso é "experiência do cliente".

Nesta corrida, é claro que as grandes empresas lideram, porque podem investir em tecnologia avançada e em processos inovadores. No entanto, pequenas e médias empresas, apesar dos desafios no caminho, também podem encontrar soluções inovadoras e eficazes para entrar nessa competição.

Com recursos limitados e a necessidade de se adaptar rapidamente, é crucial que as PMEs adotem uma abordagem estratégica ao implementar novas tecnologias e processos.

Diante da vasta gama de tecnologias disponíveis, é fácil pequenos e médios empreendedores caírem na armadilha de tentar adotar todas as novidades ao mesmo tempo ou se renderem aos termos da moda.

Quanto de vocês, por exemplo, não pensaram que a chave mágica para o sucesso da sua empresa estava no tráfego pago ou na automação das suas redes sociais?

Não é errado pensar e ir atrás das novidades, muito pelo contrário aliás. No entanto, adotar o conceito de "menos é mais", para quem ainda é pequeno, costuma ser mais eficaz. Foquem em soluções que realmente agreguem valor ao seu negócio ou produto e que foquem na melhoria significativa da experiência do seu cliente.

Por exemplo, como está o atendimento da sua empresa pelo WhatsApp? Seus produtos estão nas plataformas de delivery ou você já pratica vendas pelas redes sociais? Você oferece meios de pagamentos digitais, seja por QR Code do pix ou link de pagamento?

A Internet já é um grande exemplo de transformação digital e tem mudado a relação entre pessoas e empresas, mas há muitas inovações que possam ajudar os pequenos e médios negócios a participarem dessa maratona tecnológica.





Existem ferramentas que ajudam a gerenciar tarefas, equipes, comunicação e projetos de forma integrada, permitindo que o empreendedor mantenha o controle e tome decisões informadas. Listo alguns exemplos aqui para ajudá-los: Trello e Notion, plataformas online que permite a visualização de tarefas e projetos, ideal para organizar fluxos de trabalho com visual mais atraente; o Slack, que ajuda na comunicação entre os membros da sua equipe; e o HubSpot CRM, que gerencia o relacionamento com o cliente e ajuda na interação com seus potenciais consumidores.

Assim como falei anteriormente nesta coluna sobre a necessidade de promover uma cultura de atendimento e de excelência, realizar a transformação digital também é preciso de uma mudança profunda na cultura organizacional.

Promover a transformação digital na sua empresa proporciona um ganho de eficiência, controle da gestão e dos processos, maior vantagem competitiva frente aos competidores, simplificação de processos, redução de custos e, consequentemente, maior satisfação dos clientes.

No entanto, antes de sair procurando tudo e qualquer tecnologia para implementar na sua empresa, procure entender: o que você espera com isso e como isso impactará positivamente a experiência do seu cliente?

Não temos como fugir do clichê: "dado é o novo petróleo". Então é importante aprender a coletá-los, analisá-los e utilizá-los da maneira mais inteligente possível.

Observar atentamente o WhatsApp da sua empresa pode ser o primeiro passo para essa transformação digital, pois, geralmente, é o primeiro contato dos clientes com a sua marca e, de lá, você conseguirá extrair muitos dados importantes para melhorar pontos importantes junto a sua equipe. Obs: Aqui não incluímos ainda a automação, há muito o que se descobrir antes de automatizar.

Não se esqueça da premissa que "menos é mais".

Com amor, Raquel.