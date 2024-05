André Lourenti Magalhães Instalei o WhatsApp Comercial para minha empresa; e agora?





Comentei na semana passada que o WhatsApp, sendo uma das redes sociais preferidas dos brasileiros, precisaria de um espaço especial apenas para ela, certo?

Então vamos juntos aprender como a ferramenta funciona e como é possível criar boas campanhas de vendas pela plataforma. Estima-se que mais de 5 milhões de pequenas e médias empresas utilizam a rede, que permite criar engajamento direto com os clientes, aumentar o alcance de potenciais consumidores, aprimorar o atendimento com respostas rápidas e automatizadas, além de reduzir custos operacionais e facilitar a comunicação por oferecer uma interface intuitiva e de fácil adesão.

Em meus treinamentos, provoco meus mentorados a entender um ponto crucial sobre a importância dessa rede perante as outras: no WhatsApp, os “seguidores/contatos” que possuem são seus, porque são os clientes que estão na sua rede de contatos, enquanto nas demais redes socias os seguidores são da própria ferramenta (Instagram, TikTok etc), o que proporciona maior segurança de não perdê-los e mais sustentabilidade às campanhas de vendas.

Lembre-se: o seu primeiro cliente será alguns de seus amigos, e isso torna as campanhas de vendas pelo WhatsApp diferenciada, porque é preciso adotar um tom mais pessoal e humanizado para conquistar os potenciais consumidores de sua empresa.

Como criar uma boa campanha de vendas pelo WhatsApp

Para criar uma campanha para ser executada pelo WhatsApp, indico aos empreendedores que:

- Defina objetivos da estratégia, as metas e a quem deseja se comunicar;

- Crie conteúdos personalizados, com nomes dos clientes e mensagens-chaves que contemple suas preferências e históricos com a empresa;

- Utilize os recursos visuais disponíveis, como imagens, animações e/ou vídeos;

- Atente-se aos horários de envios, para maximizar a taxa de abertura e alcançar os clientes nos momentos mais oportunos para que eles respondam positivamente ao estímulo;

- Interaja rapidamente com às dúvidas e perguntas, o que será um diferencial para fechar novos negócios;

- Acompanhe e avalie os resultados e desempenho das campanhas, por meio das estatísticas disponíveis no WhatsApp, além de mensurar o retorno sobre investimento e usar essas informações para planejar as próximas ações.

É imprescindível estar atento às políticas de uso e evitar as más práticas, como o envio de mensagens em massa sem o consentimento dos destinatários ou o uso de listas de contatos adquiridas de maneira não ética, que não seguem a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), que podem ocasionar no banimento da sua empresa no WhatsApp Business.

Equipe bem treinada, WhatsApp de sucesso

Apesar de toda facilidade que o WhatsApp proporciona, é crucial ter uma equipe bem treinada e investir nesse treinamento não é apenas uma medida estratégica, mas uma necessidade essencial para qualquer empresa se destaque no mercado competitivo atual.

Um time bem-preparado possibilita a empresa maximizar os benefícios dessa poderosa ferramenta, com um atendimento de alta qualidade, maior satisfação do cliente, um grande impulso nas vendas e, consequentemente, o crescimento do seu negócio.

Nas próximas semanas darei mais dicas de como treinar suas equipes para torná-las excepcionais no uso do WhatsApp Business.

Fiquem atentos.

Com amor, Raquel.