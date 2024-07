Redação EdiCase Não cometa esses erros no atendimento ao cliente pelo WhatsApp





Tenho falado aqui nesta coluna sobre as diversas formas de se comunicar com seus clientes por meio das ferramentas digitais, especialmente o WhastApp.

Em minhas visitas às empresas, vejo que, apesar de muitas empresas adotarem a plataforma como principal canal de comunicação, ainda há muitos equívocos sendo cometidos, que podem gerar insatisfação e até prejudicar a imagem junto aos consumidores.

Um dos principais erros cometidos por algumas empresas é não utilizar o WhatsApp Comercial.

Parece meio óbvio, mas sim, infelizmente, ainda é possível encontrar no mercado o uso comercial da ferramenta na versão pessoal.

Isso limita a utilização de diversas funcionalidades importantes para o atendimento ao cliente, como ter o selo de verificação, criar um perfil profissional da empresa com o logotipo ou imagem que a represente, ter descrição detalhada da atividade comercial, apresentar o catálogo de produtos, enviar mensagens automáticas de saudação e de ausência, personalizar as respostas rápidas, entre outras.

Além dos recursos de interação com os consumidores, a versão comercial da ferramenta ajuda na atração de novos clientes, geração de receitas e, claro, a expansão do seu negócio.

Mesmo com todos os recursos da versão comercial, é preciso estarem atentos a alguns erros que podem ser cometidos no atendimento pelo WhatsApp, como, por exemplo:

• Usar respostas genéricas



Nesta coluna tenho falado muito sobre a humanização da comunicação das empresas e aí se encontra um dos pontos mais equivocados: respostas genéricas.

O recurso de respostas automáticas está disponível e é muito comum ser usado pelas empresas. No entanto, respostas demasiadamente genéricas podem frustrar seus consumidores.

Por isso, dedique um tempo para personalizar as mensagens automáticas que serão usadas, sobretudo utilizando-se de uma abordagem mais acolhedora e informativa, para que o cliente se sinta bem em aguardar o atendimento da sua marca.

• Falta de rapidez nas respostas



Os clientes que acionam as empresas pelo WhatsApp buscam respostas rápidas para a sua dor. Logo, é preciso que as marcas estejam prontas para respondê-los o mais rápido possível, a fim de evitar a perda de vendas e a sua insatisfação.

Estabelecer uma rotina de atendimento ágil é fundamental ou selecionar um profissional da sua equipe para cuidar apenas das demandas e solicitações que chegam pelo app de mensagens podem ser alternativas para quem quer vender mais por este canal.

• Uso de linguagem inadequada



Apesar de ser essencial responder rapidamente o cliente, destaco em minhas palestras e treinamentos que é preciso ter atenção com a linguagem usada no WhatsApp.

Ser muito informal, apesar de parecer "humanizar" a comunicação, pode causar desconforto em seu cliente e até atrapalhar que ele entenda o benefício do seu produto ou da sua solução.

É muito importante manter o tom profissional e adequado ao perfil de quem o seu negócio atende. Por isso, sugiro se atentar ao uso do gerúndio, como "vamos estar vendo" ou "podemos estar conversando"; evitar palavras no diminutivo, como "parcelinhas" ou "rapidinho"; assim como termos muito técnicos.

• Ignorar feedbacks



Concordo que é muito frustrante receber feedbacks negativos sobre seu produto ou empresa. No entanto, o WhatsApp é uma excelente ferramenta para extrair o real sentimento dos consumidores.

Evite ignorar as opiniões e/ou sugestões que sejam enviadas. Por pior que seja, é preciso entender que isso é o que uma fatia do seu mercado pensa.

Então tente obter o máximo de informações possíveis para criar um plano de ação e implementar melhorias nos seus serviços.

• Falta de treinamentos



O que tenho visto com frequência em minhas visitas a diferentes empresas é a necessidade de ter uma equipe bem treinada e alinhada com os princípios corporativos. O ponto de atenção aqui é que não podemos falar com clientes da mesma forma que falamos com nossos amigos. Há uma maneira correta de usar ferramentas para fins comerciais na organização das mensagens e para aumentar as vendas.

Por isso, o treinamento da sua equipe deve ser crucial e eficaz para evitar erros de comunicação e informações incorretas sobre seus serviços e produtos.

Manter uma agenda contínua de treinamentos é essencial para as empresas que querem crescer.

Espero ter contribuido um pouco mais nessa jornada desafiadora que é a comunicação com os clientes.

Até o próximo post.

Com amor, Raquel.