ESG Insights Antes de liderar os outros, o empreendedor precisa liderar a si mesmo





Para responder ao título provocativo, eu gosto de fazer uma analogia: liderar uma empresa é igual a um motorista conduzindo um carro. Ou seja, é preciso de alguém para assumir a direção, traçar as rotas certas e planejar o destino onde quer chegar.

No entanto, essa jornada até o sucesso, assim como as estradas, são cheias de curvas, desvios e, muitas vezes, obstáculos inesperados.

Por isso sempre gosto de frisar para meus mentorados e clientes: quem está conduzindo a rota da sua empresa?

Cada empreendedor sabe que, para alcançar o sucesso, é preciso mais do que apenas uma boa ideia. É necessário visão, planejamento e, acima de tudo, uma liderança forte e assertiva.

É comum, especialmente em pequenos e médios negócios, os empreendedores terem a ilusão do "piloto automático", ou seja, assumem o controle de todas as decisões, enquanto, na verdade, estão apenas reagindo às demandas do dia a dia.

Essa ilusão pode até ser confortável, mas também é perigosa. A falta de um direcionamento claro e de uma liderança proativa pode transformar uma jornada promissora em um caminho tortuoso e sem destino certo.

Quando uma empresa opera no piloto automático, quem ou o quê está, de fato, dirigindo as decisões pode ser a pressão do mercado, a opinião de terceiros ou até mesmo a concorrência. Nesses casos, o empreendedor deixa de ser o comandante e se torna um passageiro, sujeito às marés do ambiente externo.

É muito importante que o líder de uma empresa tenha a visão de ir além do papel de fundador ou proprietário. Liderar é ter a capacidade de antecipar cenários, criar estratégias e inspirar a equipe a seguir uma direção clara e objetiva.

Um líder com visão não apenas responde aos desafios que surgem, mas os antecipa, moldando o futuro da empresa com base em um planejamento estratégico robusto e fundamentado.

Entretanto, para exercer essa liderança de forma eficaz, é crucial entender qual papel você está assumindo na sua própria empresa. Você está ativamente dirigindo o negócio para onde deseja ou está apenas reagindo aos acontecimentos? Estar no comando exige não apenas conhecimento do mercado, mas também autoconhecimento. É preciso saber quais são suas forças, fraquezas, e estar disposto a tomar decisões difíceis.

Antes de liderar os outros, o empreendedor precisa liderar a si mesmo. Isso envolve disciplina, foco e a capacidade de tomar decisões com base em dados e não apenas em intuição.





No entanto, não confunda "assumir o controle" com "faça tudo sozinho". É crucial identificar os pontos fortes da sua equipe e delegar responsabilidades, garantindo que cada área da empresa tenha o seu "piloto" muito bem capacitado.

Neste caminho, o líder-mor deve monitorar as mudanças do mercado e da própria empresa, por meio de análises de resultados e acompanhamento constante, para que possa ser ajustada a rota se e quando necessário.

Portanto, a reflexão que deixo para você, empreendedor, é simples, mas poderosa: quem está realmente no comando da sua empresa?

Se a resposta não for um enfático “eu”, talvez seja hora de ajustar a rota, assumir o volante e dirigir sua empresa com a confiança e clareza que só um verdadeiro líder pode proporcionar.

Conte comigo para sair deste "piloto automático" e trilhar para o sucesso.

Com amor, Raquel.