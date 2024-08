(Imagem: Zamrznuti tonovi | Shutterstock) Trabalhar em equipe não é apenas sobre dividir e delegar tarefas





O empreendedor brasileiro é, antes de tudo, um forte, parafraseando o escritor Euclides da Cunha, em seu clássico "Os Sertões".

Digo isso porque investir em um negócio próprio e fazê-lo crescer é uma tarefa difícil e com constantes desafios, com provações externas e internas, como, por exemplo, gerenciar os funcionários, o que é uma das atividades mais difíceis, uma vez que cada indivíduo é único e reage de formas exclusivas a cada gesto do empreendedor.

Trabalhar em equipe não é apenas sobre dividir e delegar tarefas, mas sim construir uma sinergia, cujo objetivo é o crescimento mútuo e o sucesso do empreendimento.

Para ajudá-los a criar equipes coesas, produtivas e comprometidas, listei 5 fatores que todo empreendedor precisa conhecer para aumentar a produtividade, estimular o engajamento e, consequentemente, melhorar suas vendas.

Confira comigo:

Respeitar a individualidade de cada um

Proporcione um ambiente de trabalho positivo e inclusivo, onde eles se sintam valorizados e incluídos, respeitando as suas individualidades.

Busque promover atividades de team building, reconheça e recompense o bom trabalho, para que isso seja um exemplo de comportamento positivo.

Um líder demonstra empatia e respeito pelos membros da sua equipe, além de inspirar confiança e lealdade.

Saiba respeitar as novas ideias

Dar espaço para que outras pessoas participem de discussões e tragam novas propostas é investir no desenvolvimento das habilidades do time, o que pode ser eficaz para aumentar a produtividade e o engajamento.

Ofereça oportunidades de treinamentos e desenvolvimento contínuo para que seus funcionários possam aprimorar suas habilidades e aprender novas.

Isso será benéfico a todos da equipe e demonstra o compromisso da empresa com o crescimento individual de cada colaborador, o que pode aumentar a satisfação e reter os bons talentos.

Metas claras e acompanhamento do desempenho

Sabemos que o objetivo final de todas as empresas é maior faturamento.

No entanto, bem antes disso, dedique-se a definir metas específicas, mensuráveis, alcançáveis e relevantes em diferentes prazos (curto, médio e longo), e acompanhe regularmente o progresso de cada colaborador.

Isso ajuda a manter a equipe focada e motivada, além de fornecer dados valiosos para ajustes e melhorias contínuas.

Comunicação Clara e Constante

Você já ouviu o ditado que "comunicação é a alma do negócio"? Pois bem, a comunicação é a espinha dorsal de qualquer equipe bem-sucedida.

Sem uma comunicação clara e eficaz, as metas podem se perder, os prazos podem ser negligenciados e a moral da equipe pode sofrer.

Para evitar isso, promova uma cultura de comunicação aberta, na qual os membros da equipe se sintam à vontade para compartilhar ideias, preocupações e feedbacks.

Dar e receber feedback

Sabemos que o ser humano não lida muito bem com críticas, não é mesmo?

No entanto, para o sucesso da sua empresa, é essencial ter inteligência emocional para dar e receber feedbacks. Acostumar-se a conversas difíceis faz parte da vida.

Os feedbacks são as respostas necessárias para o crescimento do profissional, seja ele funcionário ou patrão, pois isso ajudará na identificação de pontos fortes e de melhorias.

Isso é um elemento essencial que deve ser muito bem tratado pelo empresário que busca o crescimento e o sucesso, ok?

Aproveito para dar uma dica bônus para melhorar a sinergia do seu time: desenvolva a autonomia em sua equipe e instigue os seus colaboradores com perguntas-chaves para que eles desenvolvam a resolução de problemas e gestão de crises. Isso será um trunfo poderoso que você terá ante sua concorrência.

As perguntas-chaves são apenas 3 e devem ser feitas:

• O que é possível fazer para ajudar na meta? Quais ações?

• Se você estivesse no seu melhor, o que faria nesse momento?

• O que você não está fazendo que precisa fazer para chegar onde quer?



Ao questionar seu time com essas provocações, você leva os colaboradores a pensarem em novas possibilidades, criarem planos de ação e a trazerem novos insights sobre o processo do dia a dia na empresa.

Isso, dentro do seu negócio, e até mesmo para o crescimento profissional deles, é empoderar sua equipe para que eles possam ter mais autonomia ao encontrar soluções e, com isso, obter melhores resultados juntos.

Você anda fazendo essas perguntas para suas equipes ou apenas delegando tarefas?

Pense com carinho, tá?

Com amor, Raquel.