Guilherme Lima Empresário, você sabe quais métricas são importantes para seu negócio?





Muitos empreendedores ficam muito preocupados com os conteúdos das redes sociais, assim como o engajamento que as postagens têm obtido, mas esquecem de observar métricas essenciais para a melhor performance do seu negócio. Por exemplo, você, como empresário, sabe quanto gasta com o CAC (Custo de Aquisição de Cliente) ou o ROI (Retorno sobre Investimento)?

O CAC é um dos termômetros muito importante para a saúde financeira e operacional de uma empresa. Por meio dele, calcula-se o quanto está sendo gasto, em média, para conquistar um novo cliente. Já o ROI mede o quanto tem retornado de seus investimentos em marketing e vendas, permitindo identificar quais estratégias trazem mais retornos.

Um CAC elevado pode indicar que a empresa está gastando demais para adquirir clientes, o que pode comprometer a lucratividade. Por outro lado, um CAC baixo pode sugerir que as estratégias de aquisição estão funcionando bem e que os clientes estão sendo atraídos de forma eficiente.





Para efetuar esse cálculo, é preciso somar todos os custos envolvidos ao processo de venda, incluindo marketing, publicidade, salários da equipe de vendas, e outras despesas operacionais, e dividi-lo pelo número de novos clientes conquistados.

Empresários que conhecem bem o seu CAC, ROI e as taxas de conversão conseguem tomar decisões mais assertivas para alocar recursos e esforços na empresa, como quais campanhas de marketing são mais eficazes ou quais canais atraem mais a atenção dos seus potenciais consumidores. Assim, é possível ajustar suas estratégias para melhorar a rentabilidade.

Depois de observar o seu CAC e seu ROI, medir a taxa de conversão, que é quando dos seus potenciais clientes se tornaram consumidores pagantes, ajuda a entender a eficácia do seu funil de vendas.

Ter esses dados no foco do seu negócio é encontrar um equilíbrio onde o custo de aquisição não comprometa os lucros. Isso pode garantir o crescimento sustentável do seu negócio e ser o diferencial entre o sucesso e o fracasso.

Em vez de se preocupar com o engajamento em suas redes sociais, acompanhar as métricas não é tarefa apenas de grandes corporações, mas sim é o que tornará você em um "empresário" de fato.

Pequenos e médios empreendedores podem - e devem - utilizar essa ferramenta para garantir que estão no caminho certo para a trajetória de sucesso da empresa, ajustando as estratégias e maximizando os resultados.

Espero que assim você consiga se inspirar e ajudá-los a levar suas empresas ao próximo nível.

Com amor, Raquel.