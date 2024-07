FreePik Anúncios online? Meta ou Google?





Quando o empreendedor começa a pensar em investir em Marketing e Publicidade Digital, logo surge a dúvida: devo colocar meus esforços nos anúncios para a Meta ou no Google?

No entanto, você sabe quais são as diferenças entre as duas plataformas?

A Meta, que administra o Instagram e o Facebook, oferece um ambiente robusto para publicidade graças à sua imensa base de usuários e oferece vantagens como segmentação detalhada, com filtros como idade, sexo, localização, interesses e comportamentos dos potenciais clientes; o engajamento visual, como fotos e vídeos; e o foco em interações da comunidade, o que é ideal para construir uma reputação em torno de uma marca, o que favorece o engajamento e aumenta a confiabilidade do consumidor.

O Google Ads, por outro lado, capitaliza na intenção do usuário quando ele pesquisa algo no Google, geralmente está buscando uma solução específica, o que torna os anúncios altamente eficazes para conversões diretas. Apesar de não ser tão visual, ainda assim, este ambiente oferece uma variedade de formatos possíveis, como anúncios no buscador, display, shopping e vídeo.

Como tenho falado nos posts anteriores desta coluna, antes de investir em qualquer plataforma, é essencial definir objetivos claros para o que você espera com esse investimento. Quer aumentar o reconhecimento da marca ou impulsionar as vendas diretas? A clareza dos objetivos ajudará a escolher a plataforma certa e a medir o sucesso das campanhas.

Além disso, é preciso entender onde o público-alvo que deseja ser atingido passa mais tempo online. Se seu público-alvo é altamente visual e engajado socialmente, a Meta pode ser a melhor escolha. Se eles estão ativamente procurando soluções, Google Ads pode ser mais eficaz.

Pense assim: quando você está anunciando na Meta, ou seja dentro das redes sociais, você está criando uma necessidade e despertando em um potencial cliente o desejo de adquirir algo.

Já no Google, a aposta é mais focada em quem já passou a fase do desejo e está em pleno interesse de compra, porque a pessoa está procurando por palavras e termos que possam levá-lo diretamente ao seu anúncio.





Se você ainda não sabe qual das duas plataformas pode ser a mais ideal para seu negócio, eu aconselho que, inicialmente, divida o seu orçamento entre as duas. Feito isso, utilize-se as ferramentas analíticas disponíveis em cada plataforma para medir o desempenho das campanhas. A análise regular dos dados ajudará a identificar o que está funcionando e o que precisa ser ajustado. Se preciso, você saberá como redistribuir melhor os recursos para as novas tentativas em conquistar novos leads e aumentar suas vendas.

Não se esqueça: independentemente da plataforma escolhida, a experiência do cliente deve ser prioridade. Anúncios devem ser relevantes e agregar valor ao usuário, guiando-o suavemente para a conversão.

Com uma abordagem estratégica e um foco constante em otimização, empreendedores podem tirar proveito do potencial único de cada plataforma para alcançar resultados excepcionais.

Lembre-se que o Marketing Digital é um campo em constante evolução, por isso é importante se manter atualizado com as últimas tendências e práticas para permanecer competitivo e relevante no mercado.

Conte comigo para ajudá-los nesta jornada.

Com amor,

Raquel.