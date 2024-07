Bruno De Blasi Mais armas na batalha entre Instagram e TikTok





Nos últimos quatro anos temos vivenciado uma disputa acirrada pela preferência do público entre as diversas redes sociais disponíveis. Uma das mais populares é a competição entre Instagram, rede social de fotos e vídeos da Meta, gigante de tecnologia de Mark Zuckerberg, e TikTok, plataforma de vídeos curtos da chinesa ByteDance.

Apesar do WhatsApp ainda estar no topo da preferência do público brasileiro, segundo dados recentes do Mobile Time em parceria com a Opinion Box, o Instagram é o segundo mais baixado e o TikTok está em quinto lugar, atrás do YouTube e Facebook.

Nessa competição, ao longo dos anos, temos presenciado diversas funções de uma ou outra rede ser adotado pela concorrente, visando entregar mais ferramentas aos usuários.

Recentemente, para acirrar ainda mais a disputa, a equipe do TikTok anunciou o lançamento da Whee, nova rede social de fotos, para que, segundo os criadores, "o usuário capture e compartilhe fotos da vida real que apenas seus amigos podem ver".

Mudança no perfil de postagens

Temos falado nos últimos posts aqui nesta coluna que as pessoas têm buscado comunicações mais humanizadas, por isso tem sido tão importante as empresas mudarem a linguagem usada nas comunicações nos canais digitais.

O que tem sido observado é que o público está "cansado" das "vidas perfeitas e altamente editadas" nas redes sociais, principalmente no Instagram.

Por isso, na visão de muitos especialistas, é por isso que o TikTok tem ganhado mais mercado nos últimos anos, porque, apesar de inicialmente focar no entretenimento, a plataforma tem priorizado conteúdos mais autênticos e reais.

O conteúdo postado tem foco no dia a dia das pessoas, com poucos filtros e edição, muitos sobre as rotinas, por exemplo como as trends "Get Ready With Me" ou "Point of View", em que as pessoas se arrumam para ir a algum lugar ou falam sua opinião sobre determinado assunto.

E o que muda com a nova rede?

Nessa disputa, um dos principais desafios e, de certa forma, oportunidade das empresas, é entender o perfil dos usuários e o que eles têm buscado.

O Instagram tem implementado mudanças em seu algoritmo para adaptar-se às novas tendências e manter a relevância entre os usuários, no que se diz respeito ao consumo de conteúdo.

Além da priorização pelos vídeos (os Reels), a rede tem buscado entregar, cada vez mais, os conteúdos mais espontâneos e menos profissionais, buscando transparecer mais "autenticidade", assim como vídeos mais informativos, como tutoriais, dicas rápidas e informações práticas para a população.

As mudanças no algoritmo do Instagram e o ajuste no perfil de conteúdos entregues ao público mostram um esforço claro para se adaptar ao novo cenário competitivo imposto pelo TikTok. Ao focar em vídeos curtos, engajamento significativo, personalização e tendências, o Instagram busca não só manter sua base de usuários, mas também atrair novos públicos que buscam uma experiência de consumo de conteúdo dinâmica e diversificada.

Então, para aqueles que ainda pensam que, para criar uma conta no TikTok é necessário fazer "dancinha", é preciso repensar as estratégias e observar que, no campo das redes sociais, há diversas e diferentes oportunidades para conquistar os usuários e convertê-los em mais clientes.

Como sempre falo, o ponto crucial é ter uma estratégia e objetivos claros por trás da atuação de uma empresa no ambiente digital.

Com amor, Raquel.