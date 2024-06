Bruno De Blasi Você viu que a Meta prepara mudanças no WhatsApp?





Temos falado muito aqui na coluna que o WhatsApp é uma das redes sociais preferidas dos brasileiros e, em recente evento realizado em São Paulo, a Meta, dona das principais redes sociais do mundo, como o app de mensagens, do Facebook e do Instagram, reforçou o quão importante o mercado brasileiro é para a empresa.

No Meta Conversations, Mark Zuckerberg, CEO e cofundador da gigante de tecnologia, exaltou a força do Brasil para os planos do WhatsApp, por exemplo, citando que os brasileiros enviam quatro vezes mais mensagens de voz do que qualquer outro país no mundo.

Por isso, o executivo anunciou diversas novidades da Meta para o Brasil, como:

- Mais Inteligência Artificial

Os recursos de Inteligência Artificial serão uma das grandes novidades a chegar na plataforma de mensagens nos próximos meses.

A Meta AI permitirá maior interação automatizada com os usuários, com respostas mais inteligentes e personalizadas, além de ajudar na organização de mensagens e geração de imagens.

Além do WhatsApp, o Facebook e o Instagram terão ferramentas para auxiliar os empreendedores a criarem anúncios atrativos mais simplesmente, especialmente àqueles que não possuem condições financeiras para manter uma estrutura de marketing própria.

- Novos meios de pagamento

A gigante da tecnologia que já disponibiliza pagamentos via cartões de débito e crédito, pelo recurso conhecido como WhatsApp Pagamentos, Como o Brasil é segundo maior mercado para a empresa, atrás apenas da Índia, a empresa agora integrará no aplicativo uma das soluções financeiras “queridinhas” dos brasileiros: o PIX.

As transições por PIX no WhatsApp são um grande passo para as pessoas que vendem e compram produtos e serviços pela plataforma melhorando a jornada do consumidor. Segundo a empresa, pesquisas com os usuários apontaram haver uma alta taxa de abandono na hora de concretizar a venda via plataforma, porque muitos clientes não queriam interromper o fluxo do atendimento e ir para outro aplicativo só para realizar o pagamento.

Vale ressaltar que esse recurso estará disponível apenas para pequenos, médios e grandes negócios, e não pessoas físicas.

- Selo de verificação

Outra novidade é o selo de verificação de perfis para empresas, assim como já acontece no Facebook e no Instagram. Com um custo de R$ 55 mensais, o Meta Verified pretende reduzir os potenciais problemas de falsificação de identidade, o que facilitará aos consumidores identificar corretamente as empresas que estão fornecendo um determinado produto ou serviço.

Outra inspiração das outras redes que devem chegar ao WhatsApp é a possibilidade dos usuários terem um nome personalizado com “@”. Isso pode facilitar a busca e adição de contatos, sem a necessidade de compartilhar o número de telefone de outro usuário.

- Melhorias nas chamadas de voz

As chamadas de voz e vídeo no aplicativo de mensagens também receberão esforços e melhorias.

Em maio, a Meta já ajustou os mecanismos que diminui os ruídos e torna as chamadas mais claras, menos propensas as interrupções e oscilações do sinal de Internet.

- Canais e Comunidades

O WhatsApp lançou o recurso "Canais", que permitirá que pessoas sigam as empresas e organizações para receber atualizações ou promoções, o que ajudará aos empreendedores manterem seus consumidores sempre por dentro das novidades, sem a necessidade de interação direta.

Outra possibilidade é a criação de "Comunidades", onde as empresas podem organizar suas conversas com os diferentes setores do negócio.

A ferramenta facilita o gerenciamento e a comunicação entre as diferentes frentes, como atendimento, financeiro, operações, entre outros setores.

- Mais integração com outros apps

Ainda nos próximos meses, os usuários do WhatsApp comercial terão mais soluções integradas ao aplicativo, permitindo que empreendedores tenham mais soluções em um só ecossistema.

Por meio dos Tech Partners, uma nova categoria de parceiros criada pela Meta, será possível desenvolver soluções de modo mais simples e ágil, com acesso rápido ao roadmap de produtos e inovações da empresa.

E aí, qual das novidades você, como empreendedor, gostou mais?

Apenas gostaria de lembrar que, com tanta inovação, é preciso buscar conhecimento para compreender e aplicar tudo para melhorar a performance da sua empresa.

Por isso, conte comigo para ajudar nesta jornada =)

Com amor, Raquel.