FreePik Quer investir nas redes sociais? Conheça os formatos disponíveis para sua empresa





Que as redes sociais têm se tornado parte do cotidiano dos brasileiros, isso ninguém tem dúvida. No entanto, muitos empreendedores e profissionais de Marketing ainda subestimam o potencial desse universo para alcançar maior público e potenciais clientes, além de usá-las para a manutenção de sua reputação.

O Digital 2024: Global Overview Report, estudo divulgado em fevereiro deste ano, aponta que 144 milhões de brasileiros são usuários ativos das redes sociais, onde passam, em média, cerca de 3 horas e 37 minutos por dia nas redes sociais. Entre as redes sociais, o WhatsApp lidera a lista de aplicativos mais usados no país, seguido pelo YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, Messenger, Kwai, Pinterest e Twitter.

Outro dado importante foi mostrado por duas pesquisas: a "Quem te influencia?", da MindMiners e Youpix, a qual mostra que 6 em cada 10 seguidores já compraram produtos ou serviços recomendados por influenciadores digitais; e pela Global Consumer Insights Pulse, da PwC, onde 32% dos brasileiros entrevistados afirmam pesquisar nas redes sociais sobre os produtos que desejam comprar, antes mesmo de pedir a opinião de familiares, amigos ou colegas (31%).

Ou seja, o "comércio social", como se tem chamado as vendas pelas redes sociais, tem se tornado essencial para incrementar as vendas e, por isso, é muito importante que pequenos empreendedores saibam trabalhar bem nessas plataformas, visando o sucesso de seus negócios.

No entanto, antes de sair postando tudo que se pensa e de forma desorganizada, vou ajudá-los a pensar nos formatos disponíveis e como usá-los para os seus objetivos, ok?

Vamos começar pensando pelo Instagram, uma das redes sociais preferidas por consumidores e empresas. Nela é possível encontrar três tipos de postagens: fotos do feed, vídeos curtos (os chamados "Reels") e Stories.

Os Reels têm se tornado o carro chefe da plataforma, devido a sua capacidade de criar conteúdos envolventes e descontraídos. Por isso, as empresas têm escolhido o formato para aumentar o engajamento na plataforma. Neste formato é possível tutoriais rápidos, demonstrações de produtos, mostrar os bastidores da empresa e compartilhar dicas úteis. No entanto, é importante lembrar de manter o conteúdo conciso, dinâmico e altamente visual para estimular o engajamento.

Já os Stories são posts de curta duração, de até 30 segundos, disponíveis apenas por 24 horas, e que podem ser usados para conteúdos casuais, como o dia a dia das equipes e dos colaboradores, enquetes ou pesquisas de opinião por meio das caixas de perguntas, além de ser possível lançar ofertas exclusivas e relâmpagos.

No entanto, mesmo com criando Reels criativos e Stories envolventes, não se pode esquecer do feed, pois é neste formato que os consumidores conhecerão o estilo da marca, quais histórias estão sendo contadas e qual mensagem principal a sua empresa deseja transmitir.

Então cuide com carinho deste ambiente, por isso faça fotos atraentes, use uma boa iluminação, veja se os filtros disponíveis encaixam bem nas fotografias que tem e, em caso de texto, lembre-se de ser uma leitura fácil e acessível.

O Facebook ainda possui uma parcela significativa da população, mais de 111,3 milhões de usuários, segundo o Digital Brazil 2024. Cabe apontar também que, no início de 2024, 53,8% do público de anúncios na plataforma eram mulheres, enquanto 46,2% eram homens. Logo a rede social ainda é um bom ambiente para comercializar seus produtos.

A plataforma é versátil e permite uma variedade de formatos de conteúdos, incluindo textos, fotos, vídeos curtos e ao vivo, além de participação em grupos, onde pessoas com interesses em comum se unem para trocar ideias e experiências.

Os empreendedores podem usar o Facebook para compartilhar atualizações da empresa, promover produtos e serviços, e engajar-se com a comunidade de seguidores por meio de comentários e mensagens diretas.

O Facebook Live oferece aos empreendedores uma maneira única de se conectar com os seguidores em tempo real, que podem ser sessões de perguntas e respostas, demonstrações de produtos, transmissões de eventos e muito mais. Os vídeos ao vivo são uma ótima maneira de humanizar a marca e construir confiança com o público.

Outra rede muito procurada é o TikTok, muito conhecido pelos vídeos curtos, com até três minutos de duração, e altamente criativos. A chave para o sucesso nesta rede é acompanhar as tendências atuais e aproveitar os recursos disponíveis, como efeitos de edição e trilhas sonoras populares, para viralizar.

Não, não é preciso "fazer dancinha" para estar no TikTok, mas é notável que a plataforma permite criar vídeos mais extrovertidos, como desafios, dicas práticas, conteúdos educacionais e informativos, tutoriais rápidos e histórias engraçadas, por exemplo.

Já o YouTube, plataforma líder na exibição de vídeos, destaca-se das demais por disponibilizar filmes com duração superior a três minutos, o que possibilita explorar mais aspectos sobre o tema ou produto demonstrado. Assim os empreendedores contam com diferentes formatos para alcançar o público segmentado e aumentar o engajamento nas redes sociais.

Assim como no TikTok, os tutoriais são muito populares no YouTube, mas a plataforma permite outras possibilidades, como: os Vlogs, vídeos de rotina de uma pessoa ou empresa, que mostram de forma mais informal para compartilhar experiências, contar histórias interessantes e mostrar a cultura da empresa.

Os empreendedores também podem apostar nos Reviews e Unboxings, que é a demonstração de um produto, destacando seus detalhes e recursos; Entrevistas, quando o vídeo tem um convidado para compartilhar histórias e apresentar insights relevantes, seja um usuário do produto ou da marca, um especialista, ou até mesmo um funcionário.

Assim como o dilema entre Tráfego Pago ou Orgânico e Automação do Marketing Digital, que já abordei anteriormente na coluna, escolher em quais redes sociais sua equipe deve concentrar os esforços, é preciso criar um planejamento bem claro, com estratégias e objetivos, assim como o público-alvo desejado e quais são os recursos disponíveis para escolher as melhores oportunidades para construir uma presença online sólida e eficaz, além de vender mais.

Não pense que eu esqueci de dar dicas sobre o WhatsApp, mas como é a rede social preferida dos brasileiros, precisarei de um espaço só para ela.

Por isso, na próxima semana, venha aprender comigo como criar boas campanhas de vendas pelo WhatsApp.

Com amor, Raquel.