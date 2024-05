FreePik Será que você precisa apostar em automação do seu marketing digital?





Semanas atrás, escrevi nesta coluna sobre “Tráfego Pago e Orgânico” e mencionei que tenho escutado muitas perguntas sobre “automação do Marketing Digital” em meus treinamentos.

A automação ganhou notoriedade nos últimos anos, especialmente pelos diversos recursos tecnológicos possíveis no mercado, capazes de otimizar processos, aumentar a produtividade dos profissionais e até impulsionar os resultados das empresas.

Em linhas gerais, a automação envolve o uso de softwares e tecnologia para a execução de diferentes tarefas do Marketing, como envio automático de e-mails promocionais, rastreamento de conversões em campanhas de publicidade, criação de fluxos e processos, distribuição de conteúdos em diferentes canais, coleta automática de dados, criação de relatórios analíticos de Inteligência de Mercado, entre tantas outras.

Por trás dos algoritmos e processos automatizados, existe o risco significativo de perda da essência humana na interação entre marcas e clientes. Isso, infelizmente, pode ocasionar danos a experiência na jornada do consumidor e no relacionamento dele com as marcas a longo prazo.

Assim como eu mencionei no texto sobre Tráfego Pago e Orgânico , os empreendedores precisam saber claramente quais são seus objetivos ao investir na automação e o que planeja conquistar com a estratégia adotada.

Quando os clientes entram em contato com uma empresa com uma dúvida, problema ou reclamação, seja pelo site, redes sociais ou por aplicativos de mensageria, como WhatsApp, eles esperam respostas convenientes, confiáveis, empáticas, personalizadas e transparentes para as suas necessidades. E como fazer isso com uma automação?

Neste momento, há uma valorização das interações personalizadas e adaptadas às suas necessidades específicas. Eles esperam que a empresa o reconheça, lembre-se de seu histórico de compras e desejos, além de oferecer recomendações relevantes e soluções personalizadas.

Por isso que, apesar dos benefícios da automação, como economia de tempo com tarefas repetitivas e pulverização de materiais de marketing, é importante observar também as possíveis desvantagens que proporcionar vazia e despersonalizada pode gerar na jornada do consumidor, que podem se sentir desconectados e desvalorizados.

Algumas ferramentas de automação possuem custo elevado, especialmente para pequenas empresas, o que pode impactar na sustentabilidade financeiro do negócio; e também necessitar de conhecimentos técnicos e habilidades específicas, que a equipe pode não ter no momento.

Tendo isso em vista, pergunte-se: será mesmo que a sua empresa está no momento de investir, tempo e recursos financeiros, em automação ou construir um relacionamento sólido e humanizado com os seus clientes, por meio de treinamentos da sua equipe em excelência no atendimento e desenvolvimento de conteúdos relevantes focados nos seus diferenciais?

Lembrem-se: clientes engajados e satisfeitos permanecem fiéis às marcas e ainda recomendá-las a amigos, colegas e familiares. Isso gera uma reputação positiva para as empresas e cria uma relação duradoura a longo prazo.

Isso irá atrair novos consumidores e oportunidades de negócios, o que contribuirá para o crescimento e estabilidade de seu negócio.

Com amor, Raquel.