Reprodução Jensen Huang, ex-CEO da Nvidia

O ex-CEO da Nvidia Jensen Huang afirmou nesta terça-feira (17) que aceitaria retornar ao comando da empresa caso o conselho de administração considere que essa é a melhor decisão para a companhia. Em sua primeira manifestação após deixar o cargo, o executivo pediu desculpas por erros pessoais e reconheceu que sua conduta provocou problemas para a fabricante de chips.

A saída ocorreu após a repercussão de relacionamentos amorosos extraconjugais. Um deles envolvia uma mulher apontada por veículos da imprensa americana como uma suposta agente de inteligência chinesa. O caso levantou questionamentos sobre a governança corporativa da Nvidia e levou à abertura de uma investigação independente pelo conselho de administração.

Em comunicado, Huang reconheceu que não correspondeu às expectativas da empresa e assumiu responsabilidade pelos problemas provocados por sua conduta.

"Não correspondi aos padrões esperados de todos na Nvidia e cometi erros graves na minha vida pessoal. Criei problemas para o conselho dos quais me lamento profundamente. Assumo totalmente meus erros", declarou.

O executivo também afirmou que está colaborando com a investigação conduzida pelo conselho e demonstrou disposição para reassumir a liderança da companhia.

"Comprometo-me a cooperar com a investigação independente do conselho", afirmou.

Funcionários e investidores pedem volta de Jensen Huang

Segundo Huang, desde que deixou o cargo, ele recebeu manifestações de funcionários, investidores, parceiros comerciais e clientes que defendem seu retorno à liderança da Nvidia.

"Desde que saí, tenho recebido inúmeras ligações de funcionários, investidores, parceiros de negócios e clientes pedindo meu retorno como CEO", disse.

No entanto, o empresário ressaltou que a decisão não depende exclusivamente de sua vontade. A eventual volta precisaria ser aprovada pelo conselho de administração.

"Se o Conselho da Nvidia decidir que meu retorno é do melhor interesse dos acionistas, funcionários, da empresa e dos Estados Unidos, ficarei honrado em retornar como CEO", afirmou.

Elon Musk defende retorno do ex-CEO da Nvidia

A possibilidade de Huang reassumir o comando também ganhou força com manifestações públicas de apoio de empresários e representantes do setor de tecnologia.

Entre os apoiadores está Elon Musk, que se posicionou favoravelmente ao retorno do executivo. Funcionários, investidores e outros nomes influentes da indústria também teriam defendido sua volta.

O principal argumento dos apoiadores é a importância de Huang para a trajetória da Nvidia. Sob sua liderança, a empresa se tornou uma das principais fornecedoras de chips utilizados no desenvolvimento de sistemas de inteligência artificial.

A pressão pública coloca o conselho de administração diante de uma decisão que envolve a reputação da companhia, sua governança e a continuidade da estratégia comercial.

Por que Jensen Huang deixou a Nvidia?

A saída de Huang ocorreu após uma investigação interna apontar que o executivo manteve relacionamentos amorosos não revelados com funcionárias da empresa. Segundo as informações divulgadas, as relações poderiam representar violações das regras de governança corporativa da Nvidia.

Um dos relacionamentos também chamou a atenção por envolver uma mulher identificada pela imprensa americana como uma suposta agente de inteligência chinesa. A informação ampliou a repercussão do caso devido à importância estratégica da fabricante na disputa tecnológica entre Estados Unidos e China.

Ao deixar o comando, Huang negou ter compartilhado informações confidenciais, segredos comerciais ou tecnologias da Nvidia. Ainda assim, reconheceu que sua permanência poderia se transformar em uma distração para a companhia em um momento importante para seus negócios.





Quem é Jensen Huang

Jensen Huang fundou a Nvidia em 1993 e se tornou uma das figuras mais conhecidas da indústria de tecnologia. A empresa começou com foco no desenvolvimento de unidades de processamento gráfico (GPUs), componentes utilizados para processar imagens e executar tarefas computacionais complexas.

Com o crescimento da inteligência artificial, os chips da fabricante ganharam ainda mais importância. Os equipamentos são utilizados em centros de processamento de dados e no treinamento de modelos de inteligência artificial.

A expansão desse mercado transformou a Nvidia em uma das companhias mais valiosas do mundo e consolidou Huang como um dos principais nomes da corrida global pela tecnologia.

Agora, com a manifestação pública do executivo e os pedidos de funcionários e investidores, a possibilidade de retorno ao comando passa a depender da avaliação do conselho de administração.