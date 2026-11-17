Agência Brasil Férias podem passar a ser contadas em dias úteis a trabalhadores

Os trabalhadores com carteira assinada podem ter uma mudança na forma de contar os dias de férias. Isso porque o Projeto de Lei nº 5.858/2026, apresentado na Câmara dos Deputados, propõe que sábados, domingos e feriados não sejam mais descontados do período em que o funcionário estiver descansando.

A proposta é de autoria das deputadas Sâmia Bomfim (Psol-SP) e Duda Salabert (Psol-MG). O objetivo é fazer com que os trabalhadores tenham mais dias de descanso, já que, hoje em dia, as férias são contadas em dias corridos, incluindo os finais de semana e feriados.

Com a mudança, o período de férias pode chegar a 30 dias úteis, ou seja, serão considerados apenas os dias de segunda a sexta-feira, sem contar também os feriados.

Como ficaria a contagem das férias?

Atualmente, quando um trabalhador tira férias, todos os dias entram na contagem, mesmo aqueles em que ele de praxe não trabalharia, como sábados, domingos e feriados.

Com o projeto, isso mudaria. A ideia é que esses dias não sejam descontados das férias, permitindo que o funcionário aproveite um período maior de descanso.

Mas a quantidade de dias ainda dependeria do número de faltas injustificadas durante o período aquisitivo, que corresponde aos 12 meses de trabalho necessários para adquirir o direito às férias.

Veja o que o projeto prevê:

30 dias úteis: para quem tiver até cinco faltas injustificadas;

24 dias úteis: para quem tiver entre seis e 14 faltas;

18 dias úteis: para quem tiver entre 15 e 23 faltas;

12 dias úteis: para quem tiver entre 24 e 32 faltas.

Além disso, a proposta também estima que o trabalhador não poderá ser chamado para trabalhar durante o período de férias.

Quem poderá ter direito à mudança?

A proposta não envolve apenas os trabalhadores contratados pela CLT . Outras categorias também poderão ser beneficiadas, caso o projeto seja aprovado.

Entre os profissionais citados estão:

Trabalhadores domésticos;

Aeronautas;

Atletas profissionais;

Trabalhadores avulsos.

Assim, a mudança pode alcançar diferentes áreas de trabalho, garantindo mais tempo de descanso para esses profissionais.

E quem trabalha na escala 6x1, também será beneficiado?

Outra questão importante é entender como a proposta funcionaria para quem trabalha em escalas como 5x2 e 6x1.

Hoje, a contagem das férias é feita em dias corridos, independentemente da escala de trabalho do funcionário. Isso significa que até quem trabalha aos finais de semana tem sábados e domingos incluídos no período de férias.

Esse projeto pretende mudar justamente essa regra, fazendo com que a contagem seja feita em dias úteis, sem depender da escala de trabalho.

Vale lembrar que as discussões sobre a redução da jornada de trabalho e o fim da escala 6x1 são diferentes das mudanças propostas para as férias. Uma alteração não significa que a outra também será aplicada de maneira automática.

Quando a mudança começa a valer?

Apesar de trazer uma possível mudança para os trabalhadores brasileiros, o projeto ainda precisa passar pelas etapas de aprovação na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, além da sanção presidencial.

Por isso, as regras atuais continuam valendo. Ou seja, as férias ainda são contadas em dias corridos, incluindo sábados, domingos e feriados.

Caso o projeto seja aprovado, os trabalhadores poderão ter mais dias de descanso durante o ano. Até lá, é necessário aguardar o andamento da proposta.