Chi-Hui Lin, Dang Yuan A inteligência artificial necessita de processadores de alto desempenho, como os produzidos pela Nvidia

O vice-primeiro-ministro da China, Ding Xuexiang, ocupa um cargo que desperta atenções. Ele é o presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia do Partido Comunista Chinês (PCC). Essa comissão foi criada em 2023, pouco antes de os Estados Unidos terem imposto restrições à exportação de semicondutores para a China.

Xuexiang, um engenheiro mecânico de 64 anos, tem a missão de fortalecer a capacidade de inovação tecnológica do país asiático e assim ampliar sua competitividade estratégica em relação aos EUA. É ele quem decide sobre grandes investimentos para o desenvolvimento das tecnologias do futuro, como a inteligência artificial (IA).

Sem semicondutores, a IA não avança

Uma futura liderança tecnológica da China depende da expansão da inteligência artificial, algo de que o Partido Comunista Chinês está plenamente consciente. E a IA necessita de chips de alto desempenho.

Esses chips realizam cálculos extremamente rápidos graças aos transistores, que alternam em velocidades altíssimas entre os estados ligado e desligado. Os semicondutores à base de silício permitem cálculos velozes de modelos complexos utilizando o sistema binário de 0 e 1.

O governo chinês usa a IA para monitorar cidadãos, desenvolver modernos sistemas de armas não tripulados e impulsionar usos econômicos, como veículos autônomos.

Hoje, porém, os Estados Unidos lideram tanto em tecnologia de produção quanto em design de chips. Apesar dos recentes avanços, os chips chineses não conseguem sequer se aproximar da velocidade de processamento dos concorrentes americanos.

Jensen Huang é astro pop na China

Que isso fique assim interessa muito aos Estados Unidos. Por isso, o governo americano decidiu, já em 2023, ainda no governo do presidente Joe Biden, restringir a exportação de semicondutores e equipamentos de produção para a China.

A iniciativa partiu do Escritório de Indústria e Segurança (BIS, na sigla em inglês), órgão do Departamento de Comércio localizado a poucos quarteirões da Casa Branca.

Segundo a então secretária de Comércio dos Estados Unidos, Gina Raimondo, o objetivo era limitar a capacidade da China de desenvolver tecnologias avançadas que representassem uma ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos.

A China protestou, argumentando que os Estados Unidos estavam abusando do conceito de segurança nacional e adotando práticas unilaterais e arbitrárias.

Já as empresas americanas do setor sabem que a China representa um mercado gigantesco e em crescimento. Elas querem vender seus produtos, como é o caso da Nvidia, sediada em Santa Clara, na Califórnia.

Seu principal executivo até recentemente, Jensen Huang, nascido em Taiwan, fala chinês e é quase uma celebridade na China. Em um giro recente, ele circulou pela cidade antiga de Pequim na sua famosa jaqueta de couro, experimentou comida de rua e ouviu apresentações musicais com o tradicional "violino chinês", o erhu. "Eu amo a China", declarou.

Os chips de Huang são extremamente valorizados pelos engenheiros chineses. Em maio de 2026, mediante a condição de repassar 25% da receita obtida ao Tesouro americano, ele recebeu autorização para exportar o H200 para a China.

Embora não seja o modelo mais avançado da Nvidia, o H200 possui 80 bilhões de transistores e é significativamente mais eficiente do que as alternativas chinesas.

Cada unidade custa cerca de 27 mil dólares e pesa 1,2 kg. O melhor desempenho geralmente é obtido por conjuntos de pelo menos oito placas.

A Nvidia estimou a demanda chinesa em aproximadamente 2 milhões de unidades, o que representaria receitas de cerca de 5,4 bilhões de dólares apenas com esse produto.

Escândalo de espionagem

A renúncia de Jensen Huang, na semana passada, em meio ao escândalo gerado por um relacionamento dele com uma alegada espiã chinesa, provocou um terremoto não apenas na indústria de semicondutores.

O caso alimentou debates políticos tanto nos Estados Unidos quanto na China. Washington continua considerando a China uma ameaça à sua segurança nacional e planeja novas restrições. O presidente Donald Trump teria sido informado sobre o caso de espionagem já há um ano, segundo o jornal The New York Times.

Várias investigações estão em andamento, e o Congresso americano e o Departamento de Comércio trabalham intensamente numa nova legislação sobre semicondutores para impedir que a China adquira chips americanos.

Pequim endureceu o tom antes do encontro entre os presidentes Xi Jinping e Donald Trump durante a cúpula da Apec, em Shenzhen. "A China sempre se opôs ao uso abusivo de controles de exportação que colocam em risco a estabilidade das cadeias globais de produção e abastecimento, já que isso não atende aos interesses de nenhuma das partes", declarou a porta-voz do governo chinês, Mao Ning.

Já o jornal nacionalista chinês Global Times questionou, em editorial: "Jensen Huang traiu sua esposa. O que isso tem a ver com a China?" Segundo o jornal, a mídia americana citou apenas "uma fonte familiarizada com o assunto" para transformar um drama familiar num thriller político digno de Hollywood.

Defesa nacional e infraestrutura crítica

Por trás dessa disputa verbal existe um cálculo estratégico. Xuexiang, o responsável pela política de inovação chinesa, está diante de uma decisão crucial: a China deve continuar comprando chips dos Estados Unidos ou sua indústria conseguirá o avanço tecnológico que lhe permita ultrapassar os concorrentes americanos?

Atualmente, cerca de 600 mil chips H200, da Nvidia, aguardam em Hong Kong a autorização chinesa para importação. Embora a Casa Branca tenha autorizado a venda, Pequim ainda não deu sinal verde para a compra.

Para o especialista Karson Elmgren, do think tank americano Institute for AI Policy and Strategy, isso é intrigante. "Para mim, isso sugere que a China não vê como decisivas as vantagens de curto prazo e confia em sua capacidade de substituir os chips americanos no médio prazo."

Cada vez mais produtos chineses de IA utilizam chips produzidos localmente. Por exemplo 95% dos medidores digitais inteligentes de energia (smart meters) utilizam microchips chineses. Esses equipamentos conectam consumidores, operadores de rede e produtores de energia e são considerados infraestrutura crítica.

"Dessa forma, os riscos de ataques cibernéticos por forças estrangeiras são efetivamente evitados", afirmou a especialista Tiantian Wang, do Instituto de Tecnologia de Harbin, sobre a estratégia chinesa para semicondutores.

O mesmo raciocínio vale para a área militar. "No contexto geopolítico atual, fortalecer a autonomia e o controle sobre a defesa nacional e a infraestrutura crítica tornou-se um elemento central da estratégia de segurança nacional", diz Wang.

Ela afirma que sistemas de radar do caça furtivo de quinta geração Chengdu J-20 e o sistema de guiagem do míssil balístico intercontinental Dongfeng-41 utilizam exclusivamente chips chineses.

A China aposta em plataformas autônomas de chips para IA desenvolvidas internamente. "Com isso foi criado um ecossistema fechado que engloba dados, algoritmos, capacidade computacional e chips, reduzindo a dependência sistêmica de produtos estrangeiros, como os da Nvidia."

O gargalo na fabricação

Apesar dos avanços, a China ainda enfrenta uma deficiência importante: equipamentos de fabricação. A produção de chips requer sistemas de litografia que utilizam luz ultravioleta para gravar circuitos nos wafers de silício.

A líder mundial do setor, a empresa holandesa ASML, está proibida, devido à pressão de Washington, de exportar suas máquinas mais avançadas para a China - o que ajuda a preservar a vantagem tecnológica dos Estados Unidos em chips para IA.

Caso a China pudesse continuar importando sistemas da ASML no ritmo observado em 2024 e 2025, "sua produção anual poderia ser suficiente para eliminar grande parte da vantagem americana e até superá-la em determinados cenários", afirma o Center for Technology & Statecraft, um centro de estudos sediado em Washington.

Esse provavelmente é o objetivo de longo prazo de Xuexiang. De acordo com a empresa de consultoria Deloitte, a China planeja novos investimentos de grande porte, com foco no apoio a empresas por meio de financiamento de longo prazo e incentivos à pesquisa para construir inovação sustentável em tecnologias-chave.

A política industrial chinesa busca estabilizar toda a cadeia de suprimentos, ampliar a autossuficiência e gerenciar riscos de forma ativa. "O foco está deixando de ser o apoio a empresas individuais para se concentrar nas sinergias da cadeia de suprimentos, no desenvolvimento de sistemas de qualidade e na gestão segura de recursos críticos, promovendo uma estrutura industrial mais resiliente", diz a Deloitte.