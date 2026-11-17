Flickr Megaspeed

Os Estados Unidos confirmaram investigação criminal contra a empresa Megaspeed, de Singapura, suspeita de ajudar no envio de chips da Nvidia para a China, mesmo com as restrições impostas pelo Governo americano. A investigação começou no ano de 2024 e busca descobrir se a empresa participou de alguma atividade ilegal envolvendo a exportação desses equipamentos.

O caso chamou atenção porque os chips da Nvidia são muito importantes para o desenvolvimento da inteligência artificial (IA), além de serem considerados estratégicos para a tecnologia e a segurança dos Estados Unidos. Por isso, o Governo norte americano tem regras que limitam a venda desses produtos para a China.

Entenda aqui: O que é o escândalo de espionagem chinesa na Nvidia?



De acordo com um comunicado divulgado pelos Departamentos de Justiça e de Comércio dos EUA, as investigações avançaram em maio de 2025, quando o Governo solicitou à Nvidia documentos sobre as vendas feitas diretamente ou por meio de outras empresas para a Megaspeed. E em junho, a fabricante colocou a companhia de Singapura em uma lista de empresas para as quais não gostaria mais de vender seus produtos.

Ainda no mesmo mês, agentes americanos, junto com autoridades policiais de Singapura, fizeram uma visita à sede da Megaspeed e entrevistaram Alice Huang, que era diretora-executiva da empresa na época. Depois dessa ação, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos passou a liderar a investigação criminal.

A Megaspeed é considerada uma das maiores compradoras de chips da Nvidia no Sudeste Asiático e é suspeita de ajudar a levar esses equipamentos para a China. No último domingo, a empresa informou que iniciou uma investigação interna para analisar suas atividades e esclarecer o caso.

Além dessas suspeitas, a situação também ganhou repercussão por conta da suposta relação extraconjugal entre Jensen Huang, fundador da Nvidia, e Alice Huang, ex-executiva da Megaspeed. O assunto levantou ainda mais questionamentos sobre a empresa, principalmente diante das suspeitas de que Alice poderia ter ligação com atividades de espionagem para a China. No entanto, essas acusações ainda não foram comprovadas e são negadas pelo Governo chinês.

O caso também chegou ao Congresso americano. Jensen Huang concordou em prestar depoimento para explicar questões relacionadas a empresa e possibilidade de a segurança nacional dos Estados Unidos ter sido prejudicada. A situação também aumentou a pressão sobre a Nvidia, que é uma das principais empresas do mundo no setor de inteligência artificial.

Enquanto a investigação continua, o caso também provocou discussões dentro do próprio Governo norte americano. Na última sexta-feira (13), o secretário do Tesouro, Scott Bessen t, criticou o Departamento de Comércio, comandado por Howard Lutnick, pela falta de fiscalização na exportação dos chips. Lutnick foi chamado para prestar esclarecimentos ao Senado no próximo mês sobre a atuação de seu departamento nesse processo.

Ao mesmo tempo, a Casa Branc a afirmou que pretende aumentar as restrições para impedir que a China tenha acesso a chips de inteligência artificial de empresas como a Nvidia. Apesar de Singapura permitir a transferência desses equipamentos para outros países, as negociações ainda podem desrespeitar as regras americanas, dependendo de como são realizadas.

Em comunicado, os Departamentos de Justiça e de Comércio afirmaram que vão investigar qualquer possível irregularidade e aplicar a lei caso seja comprovado algum crime. Os órgãos também destacaram que os semicondutores são muito importantes para a economia e a segurança dos Estados Unidos e que o Governo continuará acompanhando o caso.