Reprodução Elon Musk e outros executivos pedem volta de presidente à Nvidia

Executivos do ramo da tecnologia dos Estados Unidos, incluindo Elon Musk, assinaram uma petição pedindo a reintegração de Jensen Huang à Nvidia, gigante americana de semicondutores e inteligência artificial.

As informações são do portal americano Tech Crunch. Haug era presidente-executivo da empresa e renunciou ao cargo nesta última quinta-feira (12).

De acordo com as informações, até a tarde deste sábado (14), o abaixo-assinado já somava cerca de 115 mil assinaturas.

Desse número, mais de 5 mil assinaturas são de funcionários atuais da Nvidia e cerca de 1,1 mil são de ex-funcionários.

O site da petição ainda informa que, em torno de 63 mil acionistas, assinaram o documento.

Entre eles ​​estão nomes como Elon Musk, CEO da Tesla e da SpaceX, Amjad Masad, CEO da Replit, Tim Sweeney, CEO da Epic Games, e Garry Tan, CEO da Y Combinator.

De acordo com o documento, a petição surge por causa da preocupação com a remoção de Jensen sem o devido processo legal.

A reivindicação exige que o conselho reintegre o ex-presidente enquanto uma investigação independente apura os fatos.

A petição também solicita que o conselho assegure que a investigação seja justa e forneça mais informações ao público.

O que aconteceu

Jensen Huang, presidente-executivo da Nvidia, renunciou ao cargo em meio à repercussão de um suposto relacionamento extraconjugal com uma mulher apontada como espiã chinesa.

As informações foram divulgadas pelo jornal The Wall Street Journal, no fim de outubro. A renúncia ocorreu dias depois do início das polêmicas envolvendo Huang.

Ainda segundo divulgado pela imprensa dos Estados Unidos, Huang teria sido alvo de um plano de espionagem da China após manter, supostamente, um caso extraconjugal com Alice Huang, ex-executiva da Megaspeed, empresa sediada em Singapura.

Apesar do mesmo sobrenome, eles não possuem grau de parentesco. O executivo confirmou que foi infiel à sua esposa e que magoou sua família, enquanto a Nvidia se comprometeu a apurar o escândalo e a suspeita de espionagem.

Após o anúncio de saída, vários CEOs e líderes do ramo de tecnologia manifestaram apoio a Jensen Huang, entre eles o empresário Elon Musk.

Queda das ações

As ações da empresa despencaram mais de 13% na abertura dos mercados dos Estados Unidos, após a notícia da renúncia do CEO, fazendo o valor de mercado da Nvidia cair em mais de meio trilhão de dólares.

Desde o início da crise envolvendo Huang e o caso com a chinesa, em 29 de outubro, a Nvidia perdeu US$ 1,081 trilhão em valor de mercado (cerca de R$ 6 trilhões), segundo levantamento da Elos Ayta.

Esse montante é superior ao valor de mercado de todas as empresas listadas na bolsa brasileira, estimado em US$ 888 bilhões (R$ 4,98 trilhões).

As ações da Nvidia já vinham despencando antes da abertura do mercado, após a divulgação, na noite de quarta-feira (11), de que Huang teria mantido um segundo relacionamento com uma funcionária da empresa.

No comunicado em que anunciou a troca de CEO, a Nvidia informou que divulgará os resultados financeiros do terceiro trimestre do ano fiscal de 2027 na próxima terça-feira (17).



