Foto: Reprodução Conselho de administração da Nvidia discute possível destituição de Jensen Huang como CEO da empresa

O conselho de administração da Nvidia discute a possível destituição de Jensen Huang como CEO da empresa, devido ao escândalo de seu relacionamento extraconjugal com uma suposta espiã chinesa, segundo o The Wall Street Journal.

Fontes familiarizadas com o assunto informaram ao jornal americano que uma reunião foi realizada nesta quarta-feira (11/11) para discutir o futuro de Huang, cofundador de uma das principais empresas de microchips do mundo.

As deliberações do conselho de administração sobre a substituição marcam uma mudança brusca de rumo. Ainda no fim de semana, o órgão havia manifestado confiança em Huang e em sua equipe de gestão.

Além disso, segundo o New York Times, Huang teria tido outro caso extraconjugal - com uma gerente que estava diretamente sob sua subordinação. O veículo baseia-se, para isso, em informações fornecidas por cinco funcionários da empresa que falaram sob condição de anonimato. Ela seria Kimberly Powell, 48 anos, vice-presidente de saúde da própria Nvidia.

Caso com suposta espiã

Huang reconheceu no último fim de semana, em uma carta dirigida aos seus funcionários, que foi infiel a sua esposa e pediu desculpas por ter traído a confiança de sua família e de seus funcionários.

A mulher com quem ele teve o relacionamento extraconjugal é Alice H., empresária chinesa que chegou a controlar 25% de uma gestora de fundos de Xangai fundada por Kang Wei, um financista sancionado pelo órgão regulador da bolsa chinesa e posteriormente investigado por suposta manipulação de mercado, segundo o portal financeiro chinês Caixin.

De acordo com autoridades de inteligência americanas, a mulher teria sido recrutada pela principal agência de inteligência da China.

Afastamento seria duro golpe

A diretora financeira Colette Kress é apontada como uma possível sucessora de Huang. Armina Rosenberg, gestora de portfólio e cofundadora da Minotaur Capital - empresa que possui participação na Nvidia -, afirmou que Kress, que ocupa o cargo de diretora financeira há mais de uma década, seria a escolha natural para uma liderança interina. A questão mais importante, contudo, é quem conduzirá o desenvolvimento tecnológico da Nvidia a longo prazo.

Uma destituição do CEO da Nvidia representaria um duro golpe na liderança da empresa em um momento crítico da corrida global pela inteligência artificial, mercado que a companhia domina com folga graças ao design de seus processadores gráficos.

A controvérsia já afetou a companhia na bolsa de valores nos últimos pregões. Apesar de uma alta de 2,87% na quarta-feira em Wall Street, a Nvidia perdeu cerca de 430 bilhões de dólares em valor de mercado nos dois dias posteriores à confissão de seu cofundador.

Huang não é fácil de ser substituído. Ele está à frente da fabricante de chips desde a sua fundação, há mais de 30 anos, e é considerado a força motriz por trás da ascensão da empresa. A estrutura de gestão é moldada de forma excepcionalmente centrada nele. Segundo a mídia, cerca de 60 executivos se reportam diretamente a ele. Com isso, Huang está mais envolvido nas operações diárias do que os líderes de outras grandes corporações fazendo com que, por essa razão, uma sucessão seja particularmente complexa.

md (EFE, ots)