Reprodução Antônio Kandir

Aos 73 anos, Antônio Kandir voltou ao centro do debate político e econômico no Brasil. O motivo é a legislação que leva seu sobrenome. Economista, engenheiro e professor universitário, o ex-ministro do Planejamento e Orçamento é o autor da proposta que deu origem à Lei Kandir.

Criada em 1996, a norma estabeleceu regras para a cobrança do ICMS (Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação) sobre produtos destinados à exportação.

Nascido em São Paulo em 2 de maio de 1953, Kandir construiu uma trajetória que passa pela academia, pelo Congresso Nacional e pelo Executivo federal. Sua atuação na política econômica começou antes mesmo do governo de Fernando Henrique Cardoso (PSDB), quando integrou a equipe econômica responsável pela elaboração do Plano Collor, durante o governo de Fernando Collor de Mello.

Agora, quase 30 anos depois da criação da legislação, seu nome voltou ao noticiário por causa do pacote de ajuste fiscal do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Uma das medidas em discussão no Congresso prevê mudanças no cronograma de compensações financeiras da União a estados e municípios relacionadas à lei.

Quem é Antônio Kandir

Antônio Kandirian, conhecido publicamente como Antônio Kandir, nasceu na capital paulista e é formado em Engenharia Mecânica e de Produção pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (USP), onde concluiu a graduação em 1975.

Depois, direcionou sua carreira para a economia. Fez mestrado na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), em 1984, e doutorado na mesma instituição, em 1988.

Também construiu carreira acadêmica. Entre 1984 e 1985, foi professor do Departamento de Economia da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). De 1985 a 1993, lecionou no Instituto de Economia da Unicamp. Em 1986, atuou ainda como professor visitante no Helen Kellogg Institute for International Studies, da Universidade de Notre Dame, nos Estados Unidos.

No mercado profissional, também trabalhou com pesquisa e consultoria econômica. Seu perfil público no LinkedIn destaca sua trajetória como ex-ministro do Planejamento e Orçamento e secretário especial de Política Econômica, além de sua formação pela Escola Politécnica da USP.

Qual foi a participação de Kandir no Plano Collor?

Antes de assumir o Ministério do Planejamento no governo Fernando Henrique Cardoso, Kandir integrou a equipe econômica da então ministra Zélia Cardoso de Mello e do presidente do Banco Central, Ibrahim Eris, durante o governo Fernando Collor.

O grupo participou da elaboração do Plano Collor, anunciado em março de 1990. O pacote econômico ficou conhecido principalmente pelo bloqueio de parte dos depósitos bancários e das aplicações financeiras da população, medida adotada para tentar conter a inflação.

A participação na equipe econômica do governo Collor marcou uma etapa importante da trajetória de Kandir antes de sua chegada ao Congresso Nacional e ao primeiro escalão do governo federal.

Como Kandir chegou ao Ministério do Planejamento

Kandir foi eleito deputado federal por São Paulo pelo PSDB. Durante sua passagem pela Câmara, apresentou o projeto que deu origem à legislação que ficaria conhecida como Lei Kandir.

Em junho de 1996, foi escolhido pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso para substituir José Serra no Ministério do Planejamento e Orçamento. Permaneceu no cargo até março de 1998, quando foi sucedido por Paulo Paiva.

À frente da pasta, também presidiu o Conselho Nacional de Desestatização, responsável pela condução de processos de privatização, e representou o Brasil no Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Em 1997, recebeu a Ordem do Mérito Militar no grau de Grande-Oficial, uma das distinções concedidas pelo governo brasileiro.

Por que a Lei Kandir leva o nome do economista?

A Lei Kandir é a Lei Complementar 87, sancionada em 13 de setembro de 1996. A legislação regulamentou aspectos do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), tributo estadual, e ficou conhecida por desonerar as exportações de produtos primários e semielaborados.

Na prática, a medida retirou a cobrança do ICMS sobre mercadorias destinadas ao mercado internacional, com o objetivo de estimular as exportações brasileiras e aumentar a competitividade dos produtos nacionais.

Entretanto, a mudança provocou perdas de arrecadação para os estados, que passaram a reivindicar compensações financeiras da União. O tema se transformou em uma disputa federativa que se estendeu por décadas.

A legislação recebeu o sobrenome de Kandir porque ele foi o deputado responsável por apresentar o projeto que deu origem à norma.

Kandir também ficou marcado por erro em votação da Previdência

Outro episódio da trajetória política de Antônio Kandir ocorreu em 1998, durante a votação de uma proposta de reforma da Previdência no governo Fernando Henrique Cardoso.

Na ocasião, o deputado, que apoiava a proposta de estabelecer uma idade mínima para a aposentadoria, registrou equivocadamente uma abstenção na votação.

O erro teve consequência direta para o governo. A proposta recebeu 307 votos favoráveis, um a menos que os 308 necessários para a aprovação. O episódio foi lembrado posteriormente como um dos momentos marcantes da tramitação da reforma previdenciária naquele ano.





O que acontece agora com a lei de Kandir

A legislação voltou ao centro do debate por causa do Projeto de Lei Complementar (PLP) 299/2026, que reúne medidas do pacote de ajuste fiscal do governo Lula.

O texto-base foi aprovado pelo Senado em 12 de novembro, por 45 votos favoráveis e 31 contrários. Entre as medidas está a possibilidade de reduzir temporariamente os repasses relacionados à Lei Kandir a estados e municípios.

A proposta prevê que as transferências anuais passem de R$ 4 bilhões para R$ 1 bilhão entre 2027 e 2030. A diferença seria compensada posteriormente, com pagamentos parcelados até 2037.

O mecanismo não extingue a compensação financeira prevista na legislação, mas altera o calendário de pagamentos. Na prática, estados e municípios receberiam menos recursos nos primeiros anos e teriam de esperar para receber a diferença.

O Senado ainda analisa destaques apresentados pela oposição antes de encaminhar o projeto à Câmara dos Deputados. Segundo estimativas do Executivo, o conjunto das medidas do pacote pode melhorar o resultado das contas públicas em até R$ 56,1 bilhões em 2027.