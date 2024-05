FreePik Quer ter sucesso no marketplace? Confira as dicas para vender mais





Comprar pela internet é um hábito enraizado na maior parte da população brasileira. Cerca de 85% dos brasileiros já realizaram alguma compra online, de acordo com o estudo “Comportamento de compra online: hábitos de compra dos brasileiros na internet e sua relação com anúncios”, conduzido pela IAB Brasil e Offerwise .

A previsão da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (Abcomm) é que, em 2024, o setor atinja mais de R$ 205,11 bilhões em faturamento, gerados por mais de 90 milhões de compradores e com ticket médio de R$ 490.

Uma das principais ferramentas neste segmento é o Mercado Livre, marketplace com operação no Brasil desde 1999 e que ganhou relevante impulso durante a pandemia do Covid-19.

Em 2021, a marca se tornou a mais valiosa da América Latina e atingiu valor de mercado de US$ 9,51 bilhões. Estima-se que, no ano passado, um produto foi vendido a cada 52 segundos na plataforma. Em 2023, o marketplace totalizou mais de 413 milhões de produtos vendidos.

O sucesso é tamanho que, motivado pela projeção mencionada acima da Abcomm, o Mercado Livre irá investir R$ 23 bilhões neste ano na operação brasileira, sendo uma das prioridades da marca na aquisição de novos veículos e aprimoração na infraestrutura na logística para entrega dos produtos.

Por isso que, para os pequenos empreendedores que buscam uma alternativa às redes sociais para vender seus produtos, a plataforma tem se tornado uma vitrine bastante procurada e pode ser um caminho a ser trilhado para conquistar boas vendas.

No entanto, assim como no Marketing Digital , para comercializar seus produtos no Mercado Livre é preciso ter estratégias para se destacar na plataforma, veja o que posso destacar:

- Ganhe a confiança do seu cliente

Vender em marketplaces é bem semelhante a comercialização de produtos via redes sociais: é preciso ganhar a confiança dos consumidores.

Segundo o estudo que mencionei da IAB Brasil, 22% dos brasileiros expressam desconfiança na segurança das transações online, por isso é crucial ter um perfil de vendedor bem avaliado, com respostas nos comentários e dúvidas sanadas, além de boas fotos para o seu catálogo de produtos.

E, para ganhar a confiança dos clientes, você precisa ter uma página bem estruturada, com textos coesos e bastante descritivos, com informações precisas sobre o seu negócio e de seus produtos.

- Faça bons anúncios

Assim como falamos anteriormente aqui na coluna sobre Tráfego Pago e Orgânico, os anúncios no próprio marketplace pode ser um investimento interessante para ampliar a exposição do seu catálogo.

Também de acordo com o estudo que mencionei, 56% dos entrevistados admitiram buscar mais informações sobre os produtos após terem contato com uma propaganda, enquanto 82% afirmam já ter adquirido um produto ou serviço após terem visto publicidade na Internet.

Ou seja, com o investimento é possível se posicionar em espaços privilegiados da página e aumentar as chances de os clientes se interessarem pela sua oferta.

Além dos recursos do próprio Mercado Livre, como o Produtcs Ads, você pode investir em pequenos anúncios em plataformas complementares, como Google Ads ou Meta Ads, visando aumentar as possibilidades de atingir novos clientes.

Lembre-se apenas de usar palavras e/ou termos-chave relevante para ser mais certeiro na sua estratégia e o consumidor encontre suas ofertas mais rapidamente.

- Ofereça uma boa experiência ao consumidor

Um dos grandes triunfos para o sucesso de seu negócio é a jornada do cliente .

O estudo da IAB Brasil e da Offerwise também mostra que 49% dos brasileiros procuram avaliações e opiniões de outros consumidores sobre o produto.

Por isso, ao abrir uma loja virtual, atente-se a ser ágil e objetivo para responder as dúvidas dos clientes, coloque-se à disposição para oferecer mais esclarecimentos sobre os produtos e posicione como um “facilitador” das necessidades dos consumidores.

Fique atento para que o contato no pós-venda, seja pela plataforma ou por quaisquer outros canais, como redes sociais , seja respondido de forma rápida, coerente, educada e respeitosa com o objetivo de fidelizar o consumidor.

- Capriche no pós-venda

Tenha em mente que a venda não finaliza simplesmente após a entrega do pedido.

O pós-venda é o momento crucial para você se destacar e fisgar o público para futuras compras, além de a oportunidade para ser indicado a potenciais clientes.

Além disso, o pós-venda precisa ser o ponto de humanizar o atendimento, porque é quando o cliente terá o produto em mãos e poderá realmente interagir com a marca.

Por isso, além de dedicar-se a responder os comentários e avaliações dos clientes na plataforma, pense em estratégias para que esse consumidor mantenha em constante constato com sua marca, visando que ele retorne para adquirir outros produtos ou itens complementares.

Oferecer um cupom de desconto para novas compras ou até mesmo esclarecer possíveis dúvidas sobre o item vendido pode ser um caminho para a fidelização.

- Fidelize o cliente em suas redes sociais

Feito o pós-venda da forma correta, faça com que o cliente migre a atenção para as suas redes sociais, incluindo o WhatsApp.

Logo, invista em um cartão de agradecimento que acompanhe o produto ou, durante o contato com o consumidor no pós-venda, sinalize que o seu negócio tem conteúdo relevante para ele nas demais redes sociais.

Assim você pode fidelizá-lo em outros canais e ampliar esse relacionamento para futuras oportunidades de consumo.

Espero que, com essas dicas, suas vendas cresçam e você atinja o sucesso esperado.

Com amor, Raquel.