Lívia Coimbra/iG Casas Bahia enfrenta ações de despejo de lojas e galpões

A Justiça de São Paulo aprovou o pedido de recuperação judicial do Grupo Casas Bahia e de outras 9 empresas ligadas a empresa. A decisão foi tomada pela 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais e permite que o grupo continue o processo para tentar reorganizar suas finanças e lidar com as dívidas acumuladas.

Com a aprovação, também foi mantida a suspensão das cobranças judiciais contra as empresas. Porém, o grupo tem até 30 dias para apresentar documentos que ainda estão pendentes. Caso não seja cumprido, o prazo, a decisão poderá ser revogada.

O pedido de recuperação judicial foi apresentado em 16 de agosto, quando a companhia informou ter uma dívida total de R$ 17,3 bilhões. Desse valor, R$ 16,4 bilhões são referentes a dívidas quirografárias, ou seja, aquelas que não contam com uma garantia real, como um imóvel ou outro bem específico.

Quando aconteceu, a empresa afirmou estar enfrentando “a pior crise financeira desde a sua fundação”. Entre os motivos apontados estão os juros elevados, a perda do poder de compra das famílias brasileiras e o aumento da inadimplência , fatores que dificultam o pagamento das dívidas e afetam o desempenho do varejo.

Apesar da situação financeira delicada, a Justiça entendeu que o grupo atende aos requisitos necessários para continuar com o processo. Embora tenham sido identificadas pendências na documentação, o tribunal avaliou que elas podem ser corrigidas ao longo da recuperação judicial.

Entre os problemas apontados estão a falta de demonstrativos de fluxo de caixa de 2023 de quatro empresas, a ausência de projeções financeiras individuais e a necessidade de atualizar a lista de credores. Segundo a decisão, essas falhas não representam uma deficiência documental grave que impeça o andamento do processo.

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A situação financeira da companhia também foi analisada em um laudo pericial apresentado no início deste mês. O documento apontou pressão sobre o caixa da empresa e uma queda de 40,5% no valor dos estoques entre abril e agosto. Além disso, durante agosto, o grupo reduziu seu quadro de funcionários em 4.647 pessoas.

Mesmo diante das dificuldades, a perícia confirmou que as operações da varejista continuavam funcionando normalmente, incluindo algumas lojas físicas, os centros de distribuição e os canais de venda digitais.

Divulgação Galpão Casas Bahia em Jundiai

A decisão da Justiça também manteve o período de suspensão das execuções por 180 dias, contado a partir de 19 de agosto, quando foi concedida a tutela cautelar. Essa medida busca dar à empresa um período para organizar sua situação sem o avanço das cobranças judiciais abrangidas pela suspensão.

O processo, ainda não chegou ao fim. Para que a recuperação judicial avance, o plano apresentado pela companhia precisará ser aprovado pelos credores. Até lá, o Grupo Casas Bahia deverá cumprir as exigências da Justiça e buscar alternativas para reorganizar suas contas e enfrentar a crise financeira,