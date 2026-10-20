Rafa Neddermeyer/Agência Brasil Mega-Sena

A Mega-Sena voltou a acumular nesta terça-feira (20) e poderá pagar R$ 200 milhões no próximo sorteio, marcado para quinta-feira (22). Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 3.072. A Quina também terminou sem vencedor na faixa principal, elevando o prêmio para R$ 55 milhões.

A Caixa Econômica Federal realizou cinco sorteios no Espaço da Sorte, em São Paulo. Além da Mega-Sena e da Quina, a Lotofácil e a Timemania acumularam. O único prêmio principal da noite saiu no Dia de Sorte, com uma aposta de Valença (RJ) que ganhou R$ 622.191,22.

Mega-Sena acumula e vai a R$ 200 milhões

O concurso 3.072 da Mega-Sena sorteou as seguintes dezenas:

02 - 06 - 09 - 16 - 31 - 40

Nenhuma aposta acertou os seis números. O prêmio principal, que estava estimado em aproximadamente R$ 187,6 milhões, acumulou para R$ 200 milhões.

A quina teve 140 apostas vencedoras, com pagamento de R$ 38.295,72 para cada uma.

Outras 9.261 apostas acertaram quatro dezenas e receberão R$ 954,26 cada.

O próximo sorteio, concurso 3.073, será realizado nesta quinta-feira (22).

Quina chega a R$ 55 milhões

A Quina também não teve acertador na faixa principal do concurso 7.147.

As dezenas sorteadas foram:

05 - 21 - 44 - 50 - 57

Com o resultado, o prêmio acumulado chegou a R$ 55 milhões para o sorteio desta quarta-feira (21).

A faixa de quatro acertos premiou 95 apostas, que receberão R$ 9.444,31 cada. Outras 8.347 fizeram três acertos, com prêmio individual de R$ 102,37.

Na faixa de dois números, 199.287 apostas ganharam R$ 4,28.

Lotofácil acumula e pode pagar R$ 8 milhões

Nenhuma aposta acertou as 15 dezenas do concurso 3.809 da Lotofácil.

Os números sorteados foram:

01 - 03 - 04 - 05 - 06 - 08 - 09 - 11 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 23 - 25

O prêmio principal acumulou e a estimativa para esta quarta-feira (21) é de R$ 8 milhões.

A faixa de 14 acertos teve 154 apostas vencedoras, com pagamento de R$ 1.924,65 cada.

Outras 6.939 apostas acertaram 13 dezenas e receberão R$ 35. Os prêmios para 12 e 11 acertos são de R$ 14 e R$ 7, respectivamente.

Timemania vai a R$ 21,7 milhões

A Timemania também terminou sem vencedor na faixa principal. O concurso 2.457 sorteou:

25 - 28 - 51 - 53 - 56 - 59 - 69

O Time do Coração foi o Porto Velho (RO).

Cinco apostas acertaram seis dezenas e ganharam R$ 32.116,73 cada. Na faixa de cinco acertos, 132 apostas receberão R$ 1.737,91.

O próximo concurso será realizado na quinta-feira (22), com prêmio estimado em R$ 21,7 milhões.

Aposta de Valença ganha R$ 622 mil no Dia de Sorte

Uma aposta registrada em Valença (RJ) acertou as sete dezenas do concurso 1.327 do Dia de Sorte e levou R$ 622.191,22.

Os números sorteados foram:

10 - 11 - 20 - 22 - 23 - 24 - 26

O Mês da Sorte foi março.

Outras 21 apostas acertaram seis dezenas e receberão R$ 3.820,07 cada.

Na faixa de cinco acertos, 970 apostas foram premiadas com R$ 25. Já o Mês da Sorte teve 45.227 ganhadores, com pagamento individual de R$ 2,50.

O próximo concurso será realizado nesta quarta-feira (21), com estimativa de R$ 150 mil.