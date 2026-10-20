Redação DW, Rayanne Azevedo Volkswagen afirmou que, em casos raros, baterias defeituosas podem causar incêndios

A Volkswagen (VW) convocou um recall de quase 73 mil veículos elétricos devido a baterias defeituosas, segundo dados publicados nesta terça-feira (20/10) pela Autoridade Federal de Transporte Motorizado da Alemanha (KBA).

Cerca de 10 mil veículos, em sua maioria da linha ID da Volkswagen, são afetados apenas na Alemanha.

Outros recalls já estão em andamento no Reino Unido e nos Estados Unidos. No mercado americano, mais de 22 mil unidades do modelo ID.4 são afetadas, segundo autoridades dos EUA.

A preparação do recall alemão já havia sido divulgada na semana passada, após verificações internas de qualidade identificarem que determinadas células de baterias de alta voltagem em veículos da família ID não atendem aos requisitos de qualidade.

Segundo a empresa, a causa está relacionada a defeitos de produção de fornecedores e afeta um período limitado de fabricação.

"Em casos raros, isso pode levar a um aumento do estresse térmico nessas baterias; em situações extremas, pode ocorrer um incêndio", informou a Volkswagen na semana passada.

Os modelos afetados na Alemanha incluem os ID.3, ID.4, ID.7 e ID.Buzz produzidos em determinados períodos entre 2022 e 2025, além do Cupra Born, fabricado pela subsidiária espanhola Cupra entre 2022 e 2024.

A empresa reportou que os proprietários dos veículos afetados receberão uma carta de notificação.

Tempos de crise

Como medida imediata de segurança, a Volkswagen anunciou que limitaria o carregamento dos veículos afetados a, no máximo, 80% da capacidade até que eles sejam inspecionados por uma oficina autorizada.

De acordo com a montadora, os módulos de bateria afetados não precisarão necessariamente ser substituídos, já que uma atualização de software pode ser suficiente.

Este não é o primeiro recall da empresa em 2026 relacionado a baterias. Em março, Volkswagen e Cupra já haviam convocado mais de 90 mil veículos em todo o mundo pelo mesmo motivo, sendo 28 mil deles na Alemanha.

No fim de setembro, a montadora também chamou mais de 5 milhões de veículos para reparos, devido a um parafuso do sistema de direção suscetível à corrosão.

A Volkswagen vem passando por uma crise mais ampla, com ameaças de cortes de empregos e fechamento de fábricas. As causas mais comumente apontadas incluem o aumento dos custos de produção, o enfraquecimento do mercado interno, a concorrência da China e uma estratégia vacilante para veículos elétricos.

ht/ra (dpa, ots)