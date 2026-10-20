Unsplash/Alexander Grey Dólar

O dólar fechou em queda de 0,58% nesta terça-feira (20), cotado a R$ 5,0188 e a Ibovespa subiu 1,57%, chegando aos 208.302 pontos. O principal índice da bolsa brasileira segue de olho no quadro eleitoral.

As atenções dos investidores estão também no cenário internacional. Uma das preocupações é a onda de protestos na Europa. O movimento, iniciado por estudantes em meados de setembro com reivindicações sobre o sistema educacional, ganhou adesão de sindicatos e novas demandas, reunindo mais de meio milhão de pessoas na França.

Na Bélgica, na Itália e em Portugal também foram registradas manifestações.

Já nos Estados Unidos, a construção de residências unifamiliares e as licenças para obras futuras caíram de forma acentuada em setembro, à medida que as taxas de juros mais altas das hipotecas reprimiram a demanda e que o investimento residencial retomou a tendência de queda no terceiro trimestre.

Petróleo

Além disso, investidores também monitoram os preços do petróleo no mercado internacional.

As cotações, que começaram com sinal positivo pela manhã apresentaram queda a tarde, depois que após a Agência Internacional de Energia sinalizou estar pronta para uma nova liberação das reservas da commodity se necessário.





O barril do Brent, referência internacional, caiu 0,43%, cotado a US$ 109,08. Já o West Texas Intermediate (WTI), referência nos Estados Unidos, recuou 1,80%, a US$ 101,79 o barril. Mais cedo, o petróleo teve a maior cotação em cinco meses.