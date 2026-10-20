Foto: Ministério da Previdência Social/Divulgação INSS

Decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal ( STF) pode alterar as regras da aposentadoria especial do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para trabalhadores que exercem atividades prejudiciais para a saúde. O entendimento afasta a exigência de idade mínima de 55, 58 e 60 anos prevista na Reforma da Previdência de 2019 para determinados segurados.

A decisão está relacionada ao julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 6.309, apresentada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria (CNTI). De acordo com as informações, o julgamento foi concluído em junho de 2026 , e o acórdão foi publicado neste mês de outubro.

Assim, a mudança pode facilitar o acesso ao benefício para parte dos trabalhadores expostos a agentes nocivos. Porém, isso não significa que todos poderão se aposentar automaticamente. Ainda é necessário cumprir os requisitos previdenciários e comprovar as condições em que o trabalho foi realizado.

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O que muda na aposentadoria especial?

A aposentadoria especial é um benefício destinado a trabalhadores que exercem atividades com exposição a agentes prejudiciais para a saúde, como produtos químicos perigosos, ruídos excessivos e agentes biológicos.

Veja como funcionavam essas regras:

Conteúdo gerado por IA STF derruba idade mínima para aposentadoria especial do INSS; veja quem pode ser beneficiado









Com o afastamento dessas idades mínimas, conforme a decisão, o tempo de trabalho em condições prejudiciais à saúde ganha ainda mais importância na análise do direito à aposentadoria.

O entendimento considera que exigir que o trabalhador permaneça por mais tempo em uma atividade que pode comprometer sua saúde contraria a finalidade da aposentadoria especial, que busca justamente proteger esses profissionais.

Quem pode ter direito ao benefício?

A mudança pode beneficiar principalmente os segurados que estão sujeitos à regra permanente prevista na Reforma da Previdência de 2019, especialmente aqueles que ingressaram no Regime Geral de Previdência Social (RGPS) após a reforma.

Para conseguir o benefício, o segurado precisa comprovar que esteve efetivamente exposto aos agentes nocivos durante o período exigido pela Previdência Social.

Um dos principais documentos utilizados nessa comprovação é o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP). O documento reúne informações sobre o histórico profissional do trabalhador, as condições do ambiente de trabalho e os riscos aos quais ele esteve exposto.

Por isso, manter a documentação profissional organizada é uma etapa importante para quem pretende solicitar o benefício.

E quem já contribuía para o INSS antes da Reforma da Previdência?

Para os trabalhadores que já contribuíam antes de 13 de novembro de 2019, as regras são diferentes. Nesse caso, pode ser aplicada a regra de transição por pontos, que considera a soma da idade com o tempo total de contribuição.

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Além de atingir a pontuação necessária, o trabalhador precisa cumprir o tempo mínimo de atividade especial correspondente à sua situação.

Isso significa que completar o período de exposição a agentes nocivos não garante, a concessão da aposentadoria para quem está passível

à regra de transição. É necessário verificar também a pontuação e os demais requisitos aplicáveis.

Quais regras continuam valendo?

Apesar dessa mudança, a decisão não representa o retorno completo às regras anteriores da Reforma da Previdência.

Outras exigências continuam valendo, como a comprovação do tempo de atividade especial, a análise do histórico de contribuições e os critérios utilizados para calcular o valor do benefício.

Também permanece a restrição à conversão do tempo trabalhado em condições especiais para tempo comum nos períodos anteriores a novembro de 2019. Para períodos anteriores a essa data, tem a possibilidade de conversão deve ser analisada conforme as regras aplicáveis.

Antes de fazer o pedido, o trabalhador precisa considerar quando começou a contribuir para o INSS, quanto tempo exerceu atividades especiais e quais documentos possui para comprovar esse histórico.

Quem teve o pedido negado pode solicitar uma nova análise?

Os trabalhadores que tiveram a aposentadoria especial negada por não atingirem a idade mínima poderão avaliar se a decisão do STF se aplica ao seu caso.

Dependendo da situação, pode ser apresentado um novo requerimento administrativo, entrar com recurso ou solicitar a revisão de um pedido anterior. A medida adequada depende das circunstâncias de cada processo e dos prazos aplicáveis.

Os pedidos podem ser feitos pelos canais oficiais do INSS, incluindo o site e o aplicativo Meu INSS. Antes de iniciar o procedimento, é importante verificar quais documentos são necessários e se a decisão judicial alcança a situação do segurado.

Vale lembrar que a mudança não garante a concessão automática da aposentadoria. O INSS ainda precisa analisar os requisitos exigidos e a documentação apresentada.

O que o trabalhador deve fazer agora?

Conforme essas mudanças, quem exerce atividades prejudiciais à saúde deve conferir seu histórico de contribuições, verificar o tempo de trabalho especial e reunir documentos que comprovem a exposição a agentes nocivos.

Também é importante observar a data de ingresso no sistema previdenciário, já que as exigências podem variar conforme o caso.

A decisão do STF pode representar uma mudança importante para trabalhadores que enfrentam condições prejudiciais à saúde durante a vida profissional. Ainda assim, entender qual regra se aplica a cada situação é fundamental para saber se já existe direito ao benefício ou se será necessário cumprir outras exigências.

Atenção a golpes envolvendo a aposentadoria

Com a divulgação de mudanças nas regras da aposentadoria especial, os trabalhadores também devem ficar atentos a possíveis golpes. Criminosos podem aproveitar o assunto para oferecer facilidades na concessão do benefício ou cobrar por supostas liberações antecipadas.

Sempre desconfie de mensagens que prometem aposentadoria garantida, solicitam pagamentos para liberar valores ou pedem senhas e dados pessoai s por telefone e aplicativos de mensagen s. Para consultar informações, acompanhar pedidos ou buscar orientações, utilize os canais oficiais do INSS.