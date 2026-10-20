Caixa/Reprodução Mega-Sena

A Mega-Sena terá uma programação especial na última semana de outubro. Entre os dias 26 e 30, de segunda a sexta-feira, serão realizados cinco sorteios consecutivos, durante a chamada “mega semana”, promovida pela Caixa Econômica Federal.

Os concursos serão os de número 3076, 3077, 3078, 3079 e 3080.

De praxe, os sorteios da Mega-Sena acontecem todas as terças, quintas e domingos. Com a mudança, os apostadores terão a oportunidade de participar de cinco concursos ao longo da semana.

Nesta terça-feira (20), a loteria realiza o concurso 3072, com prêmio estimado em R$ 185 milhões, acumulado tem mais de dez concursos. A última vez que alguém acertou as seis dezenas foi no concurso 3059, realizado em 17 de setembro. E na ocasião um bolão realizado em Presidente Venceslau, no interior de São Paulo, levou R$ 101.970.706,13.

Entenda: Mega-Sena: bolão do interior de SP leva mais de R$ 100 milhões

De acordo com a Caixa Econômica Federal, responsável pelos sorteios, a “mega semana” oferece maiores oportunidades de apostas. Apesar da programação especial, os concursos serão realizados no horário normal, às 21h, pelo horário de Brasília.

As apostas podem ser feitas até as 20h para jogos simples e até as 20h30 para bolões digitais.

Como apostar na Mega-Sena?

Para participar, o apostador precisa escolher de seis a 20 números entre os 60 disponíveis no volante.

A aposta simples é feita com seis dezenas e custa R$ 6. Quem escolhe mais números aumenta as chances de ganhar, mas também paga mais caro pelo jogo.

As apostas podem ser realizadas em casas lotéricas credenciadas pela Caixa, no portal Loterias Caixa ou pelo aplicativo oficial.

Como resgatar o prêmio?

Os prêmios podem ser retirados em casas lotéricas credenciadas ou em agências da Caixa, dependendo do valor recebido.

Pagamentos acima de R$ 2.428,80 (valor bruto) só podem ser feitos em agências da instituição. Para receber, é necessário apresentar um documento de identidade com CPF e o comprovante original da aposta premiada.

Divulgação/Caixa Sorteio

Já os prêmios iguais ou superiores a R$ 10 mil têm prazo mínimo de dois dias úteis para pagamento, contados a partir da apresentação dos documentos na agência.

Quem faz apostas pelo portal ou aplicativo Loterias Caixa também pode receber prêmios de até R$ 2.428,80 por transferência para o Mercado Pago. Para retirar o valor em uma lotérica, é necessário apresentar o comprovante impresso e um código de resgate de seis números ou gerar um QR Code pelo portal, com validade de 60 minutos.

Já no caso de apostas feitas pelo Internet Banking Caixa ou pelo aplicativo Caixa, o resgate deve ser realizado em uma agência da instituição.

Quais são as chances de ganhar?

A probabilidade de acertar as seis dezenas varia conforme a quantidade de números escolhidos. Em uma aposta simples, com seis dezenas e custo de R$ 6, a chance de ganhar o prêmio principal é de uma em 50.063.860, segundo a Caixa.

Já para quem marca 20 número s, limite máximo permitido, a probabilidade aumenta para uma em 1.292. Nesse caso, porém, o valor da aposta chega a R$ 232.560.

Como acontece em todos os sorteios, o iG acompanha os concursos da Mega-Sena e divulga os resultados, além de informações sobre os prêmios e os ganhadores.