Divulgação/Caixa Os sorteios das Loterias Caixa são realizados no Espaço da Sorte, em São Paulo

Uma aposta de Gaspar (SC) acertou as 20 dezenas da Lotomania e ganhou R$ 13.862.738,85 nesta segunda-feira (19). A noite também teve um vencedor na Lotofácil, que levou mais de R$ 1,4 milhão, enquanto a Quina acumulou novamente e terá prêmio estimado em R$ 52 milhões nesta terça-feira (20).

A Caixa Econômica Federal realizou seis sorteios no Espaço da Sorte, em São Paulo. Além das três modalidades, foram sorteadas a Dupla Sena, o Dia de Sorte e a Super Sete. Todas terminaram sem ganhadores na faixa principal.

Lotomania tem dois prêmios expressivos em Santa Catarina

O concurso 2.989 da Lotomania premiou uma aposta registrada nas Loterias Zimmermann, em Gaspar (SC), com R$ 13,86 milhões pelos 20 acertos.

As dezenas foram:

06 - 25 - 26 - 32 - 45 - 46 - 49 - 50 - 51 - 53 - 58 - 62 - 74 - 77 - 85 - 90 - 91 - 92 - 96 - 99

Outro bilhete também recebeu uma premiação elevada por não acertar nenhum dos 20 números. Essa aposta ganhou R$ 165.932,75.

Na faixa de 19 acertos, duas apostas receberam R$ 165.932,74 cada. O próximo sorteio será na quarta-feira (21), com estimativa de R$ 500 mil.

Quina acumula e chega a R$ 52 milhões

Nenhuma aposta acertou as cinco dezenas do concurso 7.146 da Quina:

02 - 07 - 13 - 55 - 80

Com isso, o prêmio principal subiu para R$ 52 milhões no concurso 7.147, marcado para esta terça-feira (20).

A quadra teve 167 apostas vencedoras, com pagamento individual de R$ 4.977,85. Outras 10.460 apostas acertaram três números e receberão R$ 75,68 cada.

A faixa de dois acertos premiou 217.048 apostas com R$ 3,64.

Lotofácil paga R$ 1,45 milhão a uma aposta

Uma aposta registrada em São Paulo acertou as 15 dezenas do concurso 3.808 da Lotofácil e ganhou R$ 1.456.047,72.

Os números sorteados foram:

01 - 04 - 07 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24

A faixa de 14 acertos teve 159 ganhadores, com prêmio de R$ 1.920,13 para cada aposta.

O próximo concurso, de número 3.809, será realizado nesta terça-feira (20), com estimativa de R$ 2 milhões.

Dupla Sena acumula nos dois sorteios

O concurso 3.022 da Dupla Sena terminou sem acertadores das seis dezenas em nenhum dos dois sorteios.

Primeiro sorteio: 14 - 29 - 32 - 38 - 39 - 42

Segundo sorteio: 23 - 25 - 26 - 37 - 41 - 42

No primeiro sorteio, dez apostas acertaram cinco dezenas e receberão R$ 8.492,86 cada. No segundo, nove apostas fizeram cinco acertos e ganharam o mesmo valor.

O próximo concurso será realizado na quarta-feira (21), com prêmio estimado em R$ 9 milhões.

Dia de Sorte vai a R$ 600 mil

Nenhuma aposta acertou as sete dezenas do concurso 1.326 do Dia de Sorte.

Os números foram:

01 - 02 - 06 - 11 - 19 - 21 - 23

O Mês da Sorte foi abril.

Dezoito apostas acertaram seis números e receberão R$ 3.718,19 cada. Outras 737 fizeram cinco acertos, com premiação de R$ 25.

O próximo sorteio será nesta terça-feira (20), com estimativa de R$ 600 mil.

Super Sete acumula e pode pagar R$ 11,8 milhões

O concurso 912 da Super Sete também terminou sem vencedor na faixa principal.

Os números sorteados, na ordem das sete colunas, foram:

5 - 8 - 2 - 9 - 3 - 7 - 2

A premiação acumulou e a estimativa para o concurso de quarta-feira (21) chegou a R$ 11,8 milhões.

Os detalhes do rateio das faixas inferiores não estavam confirmados nas fontes consultadas até o fechamento desta reportagem.