Um bolão feito em Presidente Venceslau, no interior de São Paulo, acertou as seis dezenas do concurso 3059 da Mega-Sena e levou o prêmio de R$ 101.970.706,13, sorteado pela Caixa Econômica Federal nesta quinta-feira (17).
O bolão tinha nove cotas e foi registrado em uma lotérica do município. Com o acerto das seis dezenas, os participantes ficaram com o prêmio principal do concurso.
Confira os números sorteados
01 – 02 – 07 – 18 – 33 – 35
Além do prêmio principal, outras apostas também foram premiadas nas faixas de cinco e quatro acertos:
- 6 acertos: 1 aposta ganhadora, de R$ 101.970.706,13
- 5 acertos: 98 apostas ganhadoras, de R$ 31.664,29 cada
- 4 acertos: 6.697 apostas ganhadoras, de R$ 763,77 cada
Próximo sorteio
Com o prêmio principal saindo no concurso 3059, o próximo sorteio da Mega-Sena acontece no domingo (20). A estimativa da Caixa é de R$ 28 milhões.
Atualmente os sorteios acontecem às terças e quintas-feiras, a partir das 21h, e aos domingos, a partir das 11h, no horário de Brasília. A mudança para os domingos ocorreu em julho de 2026.
Como apostar na Mega-Sena?
Quer tentar a sorte no próximo concurso? A aposta mínima custa R$ 6 e permite escolher seis números entre os 60 disponíveis.
As apostas podem ser feitas em casas lotéricas de todo o país. Também é possível jogar pela internet, pelo Portal Loterias Caixa ou pelo aplicativo da instituição, disponível para Android e iOS.
Quem acertar as 6 dezenas fica com o prêmio principal. Também existem premiações para quem acertar cinco números, na chamada quina, ou quatro, na quadra.
Confira o passo a passo:
- Acesse o Portal Loterias Caixa ou o aplicativo;
- Faça login com CPF e senha ou realize um cadastro;
- Escolha a modalidade Mega-Sena;
- Selecione de seis a 20 dezenas;
- Caso prefira, use a opção “Surpresinha”, em que os números são escolhidos automaticamente pelo sistema;
- Adicione a aposta ao carrinho;
- Faça o pagamento, que pode ser realizado pelos meios disponibilizados pela Caixa;
- Depois do sorteio, o resultado pode ser consultado na área “Minhas apostas”.
A Caixa também permite que clientes façam apostas pelo Internet Banking. Nesse caso, basta acessar a plataforma, selecionar a opção “Loterias” e escolher a Mega-Sena.
Como retirar o prêmio?
Quem acertar as seis dezenas pode retirar o prêmio em uma agência da Caixa. Para receber o valor, é necessário apresentar um documento oficial de identificação com CPF e o comprovante original da aposta ou o recibo emitido no momento da compra.
No caso de o prêmio ser retirado por outra pessoa, é necessária uma procuração pública com autorização para o saque.
Os prêmios podem ser retirados em até 90 dias após a data do sorteio. Depois desse prazo, os valores não resgatados são repassados ao Tesouro Nacional e destinados ao Fies (Fundo de Financiamento Estudantil).
*Estagiária sob supervisão