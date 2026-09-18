Divulgação Mega - Sena

Um bolão feito em Presidente Venceslau, no interior de São Paulo, acertou as seis dezenas do concurso 3059 da Mega-Sena e levou o prêmio de R$ 101.970.706,13, sorteado pela Caixa Econômica Federal nesta quinta-feira (17).

O bolão tinha nove cotas e foi registrado em uma lotérica do município. Com o acerto das seis dezenas, os participantes ficaram com o prêmio principal do concurso.

Confira os números sorteados

01 – 02 – 07 – 18 – 33 – 35

Além do prêmio principal, outras apostas também foram premiadas nas faixas de cinco e quatro acertos:

6 acertos: 1 aposta ganhadora, de R$ 101.970.706,13

1 aposta ganhadora, de R$ 101.970.706,13 5 acertos: 98 apostas ganhadoras, de R$ 31.664,29 cada

98 apostas ganhadoras, de R$ 31.664,29 cada 4 acertos: 6.697 apostas ganhadoras, de R$ 763,77 cada

Próximo sorteio

Reprodução Youtube Caixa Sorteio da Loteria da Caixa

Com o prêmio principal saindo no concurso 3059, o próximo sorteio da Mega-Sena acontece no domingo (20). A estimativa da Caixa é de R$ 28 milhões.

Atualmente os sorteios acontecem às terças e quintas-feiras, a partir das 21h, e aos domingos, a partir das 11h, no horário de Brasília. A mudança para os domingos ocorreu em julho de 2026.

Como apostar na Mega-Sena?

Quer tentar a sorte no próximo concurso? A aposta mínima custa R$ 6 e permite escolher seis números entre os 60 disponíveis.

As apostas podem ser feitas em casas lotéricas de todo o país. Também é possível jogar pela internet, pelo Portal Loterias Caixa ou pelo aplicativo da instituição, disponível para Android e iOS.

Quem acertar as 6 dezenas fica com o prêmio principal. Também existem premiações para quem acertar cinco números, na chamada quina, ou quatro, na quadra.

Confira o passo a passo:

Acesse o Portal Loterias Caixa ou o aplicativo;

Faça login com CPF e senha ou realize um cadastro;

Escolha a modalidade Mega-Sena;

Selecione de seis a 20 dezenas;

Caso prefira, use a opção “Surpresinha”, em que os números são escolhidos automaticamente pelo sistema;

Adicione a aposta ao carrinho;

Faça o pagamento, que pode ser realizado pelos meios disponibilizados pela Caixa;

Depois do sorteio, o resultado pode ser consultado na área “Minhas apostas”.

A Caixa também permite que clientes façam apostas pelo Internet Banking. Nesse caso, basta acessar a plataforma, selecionar a opção “Loterias” e escolher a Mega-Sena.

Como retirar o prêmio?

Quem acertar as seis dezenas pode retirar o prêmio em uma agência da Caixa. Para receber o valor, é necessário apresentar um documento oficial de identificação com CPF e o comprovante original da aposta ou o recibo emitido no momento da compra.

No caso de o prêmio ser retirado por outra pessoa, é necessária uma procuração pública com autorização para o saque.

Os prêmios podem ser retirados em até 90 dias após a data do sorteio. Depois desse prazo, os valores não resgatados são repassados ao Tesouro Nacional e destinados ao Fies (Fundo de Financiamento Estudantil).

*Estagiária sob supervisão