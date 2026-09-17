Lívia Coimbra / iG Mega-Sena sorteia prêmio hoje (17)

O concurso 3.059 da Mega-Sena irá sortear, nesta quinta-feira (17), o prêmio de R$ 102 milhões. As seis dezenas serão anunciadas a partir das 21h (horário de Brasília).

O volante com seis dezenas marcadas custa R$ 6, enquanto o bilhete com sete números assinalados sai por R$ 42.

Segundo dados da Caixa, a probabilidade de ganhar o prêmio máximo com uma aposta simples, de seis dezenas, é de uma em 50.063.860. Já com uma aposta de 20 números, maior quantidade permitida, as chances aumentam para uma em 1.292. A jogada, no entanto, custa R$ 232.560.

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Como apostar online?

Além das lotéricas, as apostas podem ser feitas online pelo Loterias Caixa ou pelo aplicativo da instituição, disponível para iOS e Android. Os sorteios da Mega-Sena acontecem: terças, quintas-feiras e domingos.

Confira o passo a passo:

Acesse o portal das Loterias Caixa ou o aplicativo; Faça login com CPF e senha ou realize um cadastro; Escolha a modalidade da Mega-Sena; Selecione de seis a 20 dezenas; Caso prefira, utilize a opção “Surpresinha”, em que os números são escolhidos automaticamente pelo sistema; Adicione a aposta ao carrinho e faça o pagamento, que pode ser realizado por Pix ou cartão de crédito; Após o sorteio, o resultado poderá ser consultado na área “Minhas apostas”.

Internet Banking também permite apostas

Clientes da Caixa também podem apostar pelo Internet Banking. Basta acessar a plataforma, selecionar a opção “Loterias” e escolher a Mega-Sena.

Bolão é alternativa para apostar em grupo

Quem prefere jogar em grupo pode participar do Bolão Caixa. Na Mega-Sena, o valor mínimo do bolão é de R$ 18, e cada cota deve custar pelo menos R$ 6.

A modalidade permite que os participantes dividam o valor das apostas e, caso haja premiação, recebam de acordo com a quantidade de cotas adquiridas.

Como funciona a Mega-Sena?

O volante da Mega-Sena possui 60 números disponíveis, e o apostador pode escolher de seis a 20 dezenas por jogo.

Além do prêmio principal para quem acerta as seis dezenas, chamado de sena, a loteria também premia quem faz cinco acertos, a quina, e quatro acertos, a quadra.

Quais são as chances de ganhar?

Para uma aposta simples, as probabilidades são:

Sena (6 acertos): 1 em 50.063.860;

Quina (5 acertos): 1 em 154.518;

Quadra (4 acertos): 1 em 2.332.

Embora as chances sejam pequenas, os concursos com prêmios acumulados costumam atrair milhões de apostas em todo o país.

Como retirar o prêmio?

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Quem acertar as seis dezenas poderá retirar o prêmio em qualquer agência da Caixa, independentemente de a aposta ter sido feita em uma lotérica, pelo portal Loterias Caixa, aplicativo ou Internet Banking da instituição.

Para receber, é necessário apresentar um documento oficial de identificação com CPF e o comprovante original da aposta ou o recibo emitido no momento da compra. No caso de resgate por outra pessoa, é necessária uma procuração pública com autorização para o saque.

Os prêmios podem ser retirados em até 90 dias após a data do sorteio. Depois desse prazo, os valores não resgatados são repassados ao Tesouro Nacional e destinados ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Onde acompanhar o sorteio?

O evento será realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, e é aberto ao público. A transmissão ao vivo estará disponível nos canais oficiais da Caixa no YouTube e no Facebook.

Quem não conseguir acompanhar em tempo real, poderá conferir o resultado completo e a confirmação dos ganhadores pelo iG logo após a divulgação.

Vai apostar? As apostas ficam abertas somente até as 20h de hoje. Depois disso, resta torcer para que as seis dezenas escolhidas sejam as grandes vencedoras da noite.

A Mega-Sena é um jogo destinados para maiores de 18 anos . As apostas devem ser feitas com responsabilidade e sem comprometer o orçamento do mês .

*Estagiária sob supervisão