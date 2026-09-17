O concurso 3.059 da Mega-Sena irá sortear, nesta quinta-feira (17), o prêmio de R$ 102 milhões. As seis dezenas serão anunciadas a partir das 21h (horário de Brasília).
O volante com seis dezenas marcadas custa R$ 6, enquanto o bilhete com sete números assinalados sai por R$ 42.
Segundo dados da Caixa, a probabilidade de ganhar o prêmio máximo com uma aposta simples, de seis dezenas, é de uma em 50.063.860. Já com uma aposta de 20 números, maior quantidade permitida, as chances aumentam para uma em 1.292. A jogada, no entanto, custa R$ 232.560.
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Como apostar online?
Além das lotéricas, as apostas podem ser feitas online pelo Loterias Caixa ou pelo aplicativo da instituição, disponível para iOS e Android. Os sorteios da Mega-Sena acontecem: terças, quintas-feiras e domingos.
Confira o passo a passo:
- Acesse o portal das Loterias Caixa ou o aplicativo;
- Faça login com CPF e senha ou realize um cadastro;
- Escolha a modalidade da Mega-Sena;
- Selecione de seis a 20 dezenas;
- Caso prefira, utilize a opção “Surpresinha”, em que os números são escolhidos automaticamente pelo sistema;
- Adicione a aposta ao carrinho e faça o pagamento, que pode ser realizado por Pix ou cartão de crédito;
- Após o sorteio, o resultado poderá ser consultado na área “Minhas apostas”.
Internet Banking também permite apostas
Clientes da Caixa também podem apostar pelo Internet Banking. Basta acessar a plataforma, selecionar a opção “Loterias” e escolher a Mega-Sena.
Bolão é alternativa para apostar em grupo
Quem prefere jogar em grupo pode participar do Bolão Caixa. Na Mega-Sena, o valor mínimo do bolão é de R$ 18, e cada cota deve custar pelo menos R$ 6.
A modalidade permite que os participantes dividam o valor das apostas e, caso haja premiação, recebam de acordo com a quantidade de cotas adquiridas.
Como funciona a Mega-Sena?
O volante da Mega-Sena possui 60 números disponíveis, e o apostador pode escolher de seis a 20 dezenas por jogo.
Além do prêmio principal para quem acerta as seis dezenas, chamado de sena, a loteria também premia quem faz cinco acertos, a quina, e quatro acertos, a quadra.
Quais são as chances de ganhar?
Para uma aposta simples, as probabilidades são:
- Sena (6 acertos): 1 em 50.063.860;
- Quina (5 acertos): 1 em 154.518;
- Quadra (4 acertos): 1 em 2.332.
Embora as chances sejam pequenas, os concursos com prêmios acumulados costumam atrair milhões de apostas em todo o país.
Como retirar o prêmio?
Quem acertar as seis dezenas poderá retirar o prêmio em qualquer agência da Caixa, independentemente de a aposta ter sido feita em uma lotérica, pelo portal Loterias Caixa, aplicativo ou Internet Banking da instituição.
Para receber, é necessário apresentar um documento oficial de identificação com CPF e o comprovante original da aposta ou o recibo emitido no momento da compra. No caso de resgate por outra pessoa, é necessária uma procuração pública com autorização para o saque.
Os prêmios podem ser retirados em até 90 dias após a data do sorteio. Depois desse prazo, os valores não resgatados são repassados ao Tesouro Nacional e destinados ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).
Onde acompanhar o sorteio?
O evento será realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, e é aberto ao público. A transmissão ao vivo estará disponível nos canais oficiais da Caixa no YouTube e no Facebook.
Quem não conseguir acompanhar em tempo real, poderá conferir o resultado completo e a confirmação dos ganhadores pelo iG logo após a divulgação.
Vai apostar? As apostas ficam abertas somente até as 20h de hoje. Depois disso, resta torcer para que as seis dezenas escolhidas sejam as grandes vencedoras da noite.
A Mega-Sena é um jogo destinados para maiores de 18 anos . As apostas devem ser feitas com responsabilidade e sem comprometer o orçamento do mês .
*Estagiária sob supervisão