Thayna Gemin / iG Greve fecha agências da Caixa Econômica em Campinas e região

A greve da Caixa, iniciada na quinta-feira (10), pode causar preocupação em milhões de brasileiros que recebem benefícios sociais através do banco. A paralisação foi aprovada depois que 90% dos votos válidos de bancários da instituição rejeitaram a proposta para renovar o Acordo Coletivo de Trabalho.

A Caixa realiza o pagamento de 30 benefícios e atende cerca de 56 milhões de pessoas, e a dúvida que fica para quem recebe é se os pagamentos do INSS, FGTS e Bolsa Família estão, ou não, suspensos.

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Greve da Caixa altera pagamentos?

A greve não interrompe automaticamente o acesso ao dinheiro. Os canais remotos continuam disponíveis para a movimentação e verificação de valores.

Quais benefícios continuam?

Os pagamentos de benefícios vinculados ao INSS e ao Bolsa Família não foram suspensos por conta da greve. O impacto aparece quando o beneficiário precisa de atendimento presencial para acessar ou regularizar algum pagamento.

A mesma orientação vale para os recursos do FGTS. A movimentação pode continuar pelos canais eletrônicos quando não houver nenhuma pendência que precisa de atendimento presencial.

Quem precisa emitir, desbloquear ou mudar a senha do Cartão do Cidadão pode ter mais dificuldades durante a greve.

Quem já tem o cartão funcionando normalmente tende a enfrentar menos dificuldades.

Aplicativo Caixa Tem é alternativa durante a greve

Caixa/Divulgação Aplicativo da CaixaTem

Mesmo durante a greve, a Caixa mantém canais digitais e outras formas de atendimento para os clientes.

O banco informou que mantém o diálogo com as entidades que representam os empregados e voltou à mesa de negociação para buscar um acordo.

Durante a paralisação, permanecem disponíveis o app Caixa, Internet Banking, WhatsApp da Caixa, pelo número 0800-104-0104, e os aplicativos Caixa Tem, Cartões Caixa, Habitação Caixa, DPVAT e FGTS.

O atendimento telefônico também continua pelo Alô Caixa: 4004-0104 para capitais e regiões metropolitanas.

Caixas eletrônicos, rede Banco24Horas, lotéricas e correspondentes Caixa Aqui também estão disponíveis. A localização das unidades da Caixa pode ser consultada no site do próprio banco.

Por que os funcionários estão em greve?

A paralisação começou depois que os empregados rejeitaram a proposta apresentada pela Caixa para renovar o Acordo Coletivo de Trabalho. Um dos principais pontos de conflito nas negociações é o Saúde Caixa, plano de assistência médica dos funcionários.

A proposta apresentada pelo banco incluía, entre outros pontos, um prêmio de R$ 3 mil por funcionário, pagamento da participação nos lucros e resultados e mudanças no modelo de custeio do plano de saúde.

Mesmo assim, a categoria rejeitou a proposta e decidiu manter a greve.

Com as negociações ainda em andamento, os funcionários aguardam uma nova proposta da Caixa. Enquanto isso, a greve continua e pode afetar seus clientes que precisam de atendimento presencial.

*Estagiária sob supervisão