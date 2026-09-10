Thayna Gemin / iG Greve fecha agências da Caixa Econômica em Campinas e região

A Caixa Econômica Federal apresentou nesta quinta-feira (10) uma proposta final para tentar encerrar a greve dos empregados do banco. A oferta será votada pela categoria nesta sexta-feira (11) e prevê, caso seja aprovada, pagamentos já em 18 de setembro.

O banco informou à Comissão Executiva dos Empregados da Caixa (CEE/Caixa) que retirará a proposta e buscará um dissídio coletivo na Justiça do Trabalho se os funcionários rejeitarem os termos dentro do prazo.

A greve continua até a realização das assembleias. A paralisação nacional começou nesta quinta, depois que trabalhadores de dezenas de bases sindicais rejeitaram a oferta anterior da Caixa. O iG mostrou nesta semana que a mobilização alcançou diferentes estados e também atingiu parte das unidades do Banco do Brasil.

Entre os pontos acrescentados pela Caixa está um prêmio de R$ 3 mil por empregado pelo atingimento, em junho, do Índice de Eficiência Operacional (IEO).

Se houver aprovação, o banco prevê pagar em 18 de setembro o salário com reajuste, a Participação nos Lucros e Resultados (PLR), os valores do Super Caixa e o prêmio de R$ 3 mil.

Saúde Caixa segue no centro da negociação

A nova oferta também altera pontos do Saúde Caixa, principal impasse entre o banco e os empregados.

A participação máxima da instituição no custeio do plano subiria de 6,5% para 8%, com previsão expressa no novo Acordo Coletivo de Trabalho (ACT). Para empregados da ativa, as faixas de contribuição propostas caíram de 2,7% a 4,5% para 2,3% a 4,1%, conforme a idade.

Para aposentados e pensionistas, a contribuição do titular cairia de 4,5% para 3,9%. O valor cobrado por dependente seria reduzido de R$ 660 para R$ 640.

Por outro lado, a proposta eleva de R$ 3,6 mil para R$ 4,8 mil o teto anual de coparticipação por grupo familiar e prevê cobrança de R$ 150 em consultas realizadas em pronto-socorro.

A coordenadora da CEE/Caixa, Luiza Hansen, afirmou que a paralisação deve continuar até a decisão dos trabalhadores.

A categoria decide nesta sexta se aceita os novos termos e encerra a greve ou se mantém a paralisação. Caso a oferta seja rejeitada, a Caixa afirma que levará a discussão para a Justiça do Trabalho.