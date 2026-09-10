Reprodução Rede varejista de materiais de construção reduziu em 14% tamanho da rede no Brasil

A Sodimac fechou 7 megalojas no Brasil apenas no segundo trimestre deste ano, conforme informação divulgada pelo Valor Econômico, nesta quinta (10). A rede varejista de materiais de construção é pertencente ao grupo chileno Falabella.

A decisão é atribuída a um encolhimento nas vendas e à taxa básica de juros (Selic) acima de dois dígitos desde 2022. Os fechamentos equivalem a quase 14% de toda a operação da varejista em todo território nacional e é a maior redução de pontos de venda da marca desde 2013.

Contudo, os cortes de unidades se concentram entre Santos (SP) e o interior de. A decisão também provocou ageneralizada dos funcionários das lojas que tiveram as atividades encerradas. Não há uma estimativa de afetados.

As unidades fechadas foram fechadas entre maio e julho. Um dos destaques é a Sodimac Dicico, que ficava no Praiamar Shopping, em, e foi fechada no dia 30 de maio, após operar no local desde a inauguração do centro comercial, em abril de 2000.

Em meados de maio, as lojas das cidades de(SP) também tiveram as operações descontinuadas. Por fim, a loja de Santa Bárbara d’Oeste (SP), localizada no Jardim Mollon, parou de funcionar em junho.





O que motiva a decisão?

A Sodimac explica que tomou a medida com base em gestão já habitual do modelo de negócio, levando em conta revisões periódicas de desempenho. A varejista diz que o objetivo é centrar os recursos em fatores com potencial de retorno mais consolidado.

A empresa também destacou que não há previsão de mais fechamentos no Brasil. A produção da marca segue, centrada no estado de São Paulo, onde possui 44 lojas.

Ainda segundo as informações, o encolhimento reflete dificuldades do setor de construção no país, que enfrenta desafios pelo encarecimento dos insumos e demanda instável de clientes.