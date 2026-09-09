Divulgação De R$ 7,7 bilhões a R$ 3,5 bilhões: o que aconteceu com a fortuna de Ilson Mateus

Ilson Mateus Rodrigues, empresário, fundador e principal acionista do Grupo Mateus, teve uma queda de R$ 4,2 bilhões na sua fortuna em um ano. Segundo dados da lista de bilionários da Forbes 2026, o patrimônio caiu para R$ 3,5 bilhões, ante os R$ 7,7 bilhões estimados no ano passado.

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A redução na fortuna acompanha o período de reestruturação operacional do Grupo Mateus (GMAT3). No período de 2025 e o primeiro trimestre de 2026, a terceira maior rede de supermercados do país encerrou suas atividades de 28 lojas e demitiu em torno de 6,6 mil funcionários em seis estados brasileiros.

Além dele, a forte oscilação no mercado fez a f amília proprietária do Grupo Mateus perder R$ 6,4 bilhões em valor ao todo, refletindo diretamente no patrimônio acumulado pelo fundador.

O que explica a queda na fortuna?

Divulgação Fortuna de dono do Grupo Mateus despenca R$ 4,2 bilhões em um ano

Queda das ações na B3 (GMAT3): Como parte da fortuna de Ilson Mateus estão ligadas às ações do grupo, a desvalorização dos papéis afetou seu patrimônio. A queda de 39,3% no lucro líquido e a redução das margens também pressionaram o valor da companhia no mercado financeiro.

Custos com fechamento de lojas e demissões: O fechamento de 28 unidades da Eletro Mateus e o desligamento de aproximadamente 6,6 mil funcionários trouxe despesas durante o processo de reestruturação da empresa.

Risco fiscal de R$ 1,28 bilhão: Uma autuação da Receita Federal por conta da exclusão de créditos de ICMS criou uma contingência bilionária para o grupo, aumentando a percepção de risco sobre a companhia.

Mas afinal, quem é Ilson Mateus?

Com 63 anos, Ilson Mateus Rodrigues tem uma trajetória que começou longe do meio empresarial. Antes de construir o grupo, ele trabalhou como engraxate, operário em uma fábrica de cachaça e garimpeiro.

A história da empresa começou em 1986, em Balsas, no sul do Maranhão.

1986: Ilson abriu uma mercearia de 50 m² após identificar o potencial agrícola da região com a expansão da soja;

Ilson abriu uma mercearia de 50 m² após identificar o potencial agrícola da região com a expansão da soja; 1988: A mercearia foi transformada em um supermercado de médio porte e foi criado o Armazém Mateus, voltado ao atacado;

A mercearia foi transformada em um supermercado de médio porte e foi criado o Armazém Mateus, voltado ao atacado; 2000 a 2007: O grupo se expandiu para Imperatriz e São Luís e criou a bandeira de atacarejo Mix Mateus;

O grupo se expandiu para Imperatriz e São Luís e criou a bandeira de atacarejo Mix Mateus; 2020: A companhia realizou seu IPO, com a abertura de capital na Bolsa de Valores brasileira, a B3.

Atualmente, o Grupo Mateus é a maior rede de supermercados do Maranhão e a terceira maior do Brasil, atrás apenas das maiores redes como Carrefour e Assaí, segundo o Ranking ABRAS 2026.

Em 2025, a companhia registrou um faturamento bruto de R$ 43,5 bilhões e manteve 490 unidades operacionais em nove estados das regiões Norte e Nordeste. Os dois filhos de Ilson Mateus também aparecem na lista de bilionários de 2026.

Por que o Grupo Mateus fechou lojas e demitiu funcionários?

A redução de funcionários representou um corte de aproximadamente 13,9% no número de colaboradores do grupo, que passou de 47,9 mil para 41,2 mil trabalhadores.

As demissões e o fechamento de unidades atingiram os estados do Maranhão, Pará, Piauí, Ceará, Sergipe e Bahia.

De acordo com a empresa, o encerramento das lojas afetou exclusivamente a bandeira Eletro Mateus, voltada aos segmentos de eletrodomésticos, eletrônicos e móveis. A medida fez parte de um plano de melhoria no portfólio.

Em pronunciamento oficial, a rede apontou alguns dos motivos para a decisão:

desaceleração do consumo e redução do poder de compra da população; estrutura de despesas considerada superdimensionada para planos de expansão que não se concretizaram; mudança na estratégia de televendas e nos canais digitais; necessidade de proteger as margens e a rentabilidade das unidades que permaneceram em operação.

Apesar da reestruturação, faturamento do grupo cresceu

No segundo trimestre de 2026, a receita líquida do Grupo Mateus chegou a R$ 9,85 bilhões, alta de 12,2% na comparação com o mesmo período do ano anterior. O lucro bruto somou R$ 2,31 bilhões, crescimento de 10,4%.

Porém, o lucro líquido ficou em R$ 237 milhões. O resultado representa um avanço de 11,2% em relação ao primeiro trimestre de 2026, mas uma queda de 39,3% na comparação com o segundo trimestre de 2025.

As vendas no conceito mesmas lojas (SSS), que considera unidades em operação há mais tempo, tiveram um recuo de 8,0%.

Grupo Mateus enfrenta autuação de R$ 1,28 bilhão

Em junho, a Receita Federal aplicou um auto de infração de R$ 1,28 bilhão. Desse total, R$ 492,9 milhões correspondem ao valor principal e cerca de R$ 789 milhões a juros e multas.

Essa autuação é sobre os anos de 2022 e 2023 e envolve a exclusão de créditos presumidos de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.

O Grupo Mateus classificou a possibilidade de perda como “possível” e informou que pretende contestar a decisão.

Mudanças nas bandeiras também fazem parte da estratégia

Em junho de 2026, o grupo também mudou parte de sua operação no Nordeste.

Unidades do Mix Mateus em Pernambuco, Paraíba e Alagoas passaram a operar sob o nome Novo Atacarejo. Já duas lojas de varejo em João Pessoa, na Paraíba, e Recife, em Pernambuco, adotaram a marca Novo Mercatto.

A direção da companhia informou que novos investimentos e planos de expansão passarão por critérios mais rigorosos de análise. A estratégia agora prioriza a rentabilidade das operações em vez de um crescimento acelerado.

*Estagiária sob supervisão



