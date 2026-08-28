Reprodução Eduardo Saverin, cofundador do Facebook tem 42 anos

Eduardo Saverin continua no topo da lista dos brasileiros mais ricos neste ano de 2026. Pelo quarto ano consecutivo, o cofundador da rede social Facebook aparece na primeira posição do ranking da Forbes, mesmo com uma queda de 28,24% em sua fortuna.

O Brasil tem 255 bilionários este ano, que juntos dão R$ 1,86 trilhão. Mas, entre os dez primeiros colocados, alguns nomes chamam atenção pelas mudanças em relação ao ano passado.

Mais ricos ou mais pobres?

A maior parte dos nomes da lista continuam mantendo suas fortunas. Dos 255 bilionários, 146, o equivalente a 57,25%, ficaram mais ricos no período.

Os outros 77 (30,20%) perderam patrimônio, enquanto 27 (cerca de 10,59%) mantiveram os valores praticamente estáveis. E também, cinco novas pessoas apareceram pela primeira vez no ranking.

Como a Forbes realiza o cálculo?

Para chegar aos valores, a Forbes considera diferentes fontes de informação, como, as ações de empresas negociadas em bolsa, usando como referência os preços de fechamento de 30 de junho de 2026.

Os cálculos levam em conta informações públicas, os valores podem estar abaixo da fortuna real de cada pessoa. Isso acontece porque imóveis, obras de arte, aviões e embarcações geralmente não entram na conta.

Em alguns casos, a Forbes também pode juntar ou separar o patrimônio de irmãos e/ou outros familiares.

Quem são os dez brasileiros mais ricos?

Reprodução/Wikimedia Commons Eduardo Saverin

Em primeiro lugar: Eduardo Luiz Saverin



Fortuna em 2026: R$ 162,9 bilhões

Fortuna em 2025: R$ 227 bilhões

Variação: -28,24%

Idade: 44 anos

Empresa: Meta / Facebook

Setor: Tecnologia

Mesmo com queda de R$ 64,1 bilhõe s na sua fortuna, Eduardo Saverin continua sendo o brasileiro mais rico pelo quarto ano seguido.

O patrimônio do empresário foi afetado pela queda de cerca de 16% nas ações da Meta nos 12 meses até junho de 2026. A empresa, dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, vem enfrentando um cenário de maior competição entre as companhias de inteligência artificial.

Saverin mora em Singapura desde 2012 e também é dono da B Capital, empresa de investimentos em startups.

Em julho, a companhia anunciou um novo fundo de venture capital, o Ascent Fund III, que captou US$ 500 milhões (R$ 2,59 bilhões) para investir em startups de inteligência artificial nas áreas de saúde e energia na América do Norte e na Ásia.

Mesmo tendo uma parte significativa de sua fortuna, Saverin continua com uma vantagem de mais de R$ 32 bilhões sobre o segundo colocado.

Segundo lugar: Vicky Sarfati Safra e família

Fortuna em 2026: R$ 130,6 bilhões

Fortuna em 2025: R$ 120,5 bilhões

Variação: +8,38%

Idade: 74 anos

Empresa: Banco Safra

Setor: Finanças

Na segunda posição chega Vicky Sarfati Safra e sua família, que também mantiveram o posto desde 2025.

Reprodução Vicky Sarfati

Viúva do banqueiro Joseph Safra, morto em dezembro de 2020, Vicky herdou cerca de metade da fortuna do empresário, que durante anos foi considerado o banqueiro mais rico do mundo.

Os outros herdeiros são os filhos Jacob, Esther, Alberto e Davi d. No início de 2025, Jacob e David compraram a participação de Esther no banco. Alberto havia deixado o grupo em 2019 para fundar a gestora ASA.

Nascida na Grécia, Vicky se mudou ainda criança para o Brasil com a família. Atualmente, ela também lidera a Vicky and Joseph Safra Philanthropic Foundation, voltada para projetos de saúde, educação e artes.

Terceiro lugar: Jorge Paulo Lemann e família



Fortuna em 2026: R$ 103,5 bilhões

Fortuna em 2025: R$ 88 bilhões

Variação: +17,61%

Idade: 86 anos

Empresa: AB InBev / 3G Capital

Setor: Bebidas / Investimentos

Jorge Paulo Lemann também continuou com sua posição e aparece novamente em terceiro lugar.

Ele é acionista controlador da AB InBev, uma das maiores cervejarias do mundo, e possui participações em empresas internacionais, como: Restaurant Brands International, dona de marcas como Burger King e Tim Hortons.

Aqui no Brasil, seus negócios incluem a São Carlos Empreendimentos, que tem entre os sócios seus filhos e os herdeiros de Marcel Herrmann Telles e Carlos Alberto Sicupira.

Depois de três anos sem realizar grandes aquisições, a 3 G Capital voltou às compras em maio de 2025, quando adquiriu a americana Skechers por cerca de US$ 9,4 bilhões (48 bilhões, 817 milhões e 960 mil reais).

Quarto lugar: André Santos Esteves



Fortuna em 2026: R$ 66,1 bilhões

Fortuna em 2025: R$ 51 bilhões

Variação: +29,61%

Idade: 58 anos

Empresa: BTG Pactual

Setor: Finanças

André Esteves aparece na quarta posição e viu sua fortuna crescer cerca de 30% em apenas um ano.

O resultado vem do desempenho do BTG Pactual . O banco registrou lucro líquido ajustado recorde de R$ 15,9 bilhões em 2025, alta de 34,7%.

As ações também valorizaram 33% nos 12 meses até 30 de junho, ajudando a aumentar a fortuna de Esteves, principal acionista individual do banco.

A relação do empresário com o BTG começou em 1989, quando ele foi contratado como analista de sistemas do Banco Pactual, enquanto estudava Ciência da Computação e Matemática na UFRJ. Quatro anos depois, tornou-se sócio.

Ele entrou para a lista de bilionários em 2005, aos 37 anos, e desde então não saiu mais.

Em quinto lugar: Fernando Roberto Moreira Salles



Fortuna em 2026: R$ 50,3 bilhões

Fortuna em 2025: R$ 40,2 bilhões

Variação: +25,12%

Idade: 80 anos

Empresa: Itaú Unibanco / CBMM

Setor: Finanças / Mineração

Primeiro filho do banqueiro Walther Moreira Salles, Fernando ocupa a quinta posição.Acionista do Itaú Unibanco por meio da Companhia E. Johnston de Participações e também está ligado à Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM), líder mundial na produção de nióbio.

Em 2022, durante uma reestruturação de negócios em família, Fernando comprou parte da participação dos irmãos Walther Júnior e João e passou a ter 50% da EJ. A empresa possui cerca de 33% das ações do Itaú.

Na sexta posição: Pedro Moreira Salles



Fortuna em 2026: R$ 46,6 bilhões

Fortuna em 2025: R$ 38 bilhões

Variação: +22,63%

Idade: 66 anos

Empresa: Itaú Unibanco / CBMM

Setor: Finanças / Mineração

Pedro Moreira Salles subiu uma posição no ranking e agora aparece em sexto lugar. Terceiro filho de Walther Moreira Salles, e também acionista do Itaú Unibanco por meio da Companhia E. Johnston de Participações.

No ano de 2022, Pedro comprou parte da participação dos irmãos e ficou com 44% da EJ. Seu filho ficou com outros 6%.

Além dos negócios da família, Pedro é copresidente do conselho de administração do Itaú Unibanco.

Em fevereiro deste ano, ele anunciou que deixaria a presidência do conselho da Alpargatas para se dedicar às atividades como professor adjunto da Universidade Columbia, nos Estados Unidos, onde reside. O cargo foi transferido para João Moreira Salles, que é seu filho.

Sétimo lugar: Max Van Hoegaerden Herrmann Telles



Fortuna em 2026: R$ 38,8 bilhões

Fortuna em 2025: R$ 29,3 bilhões

Variação: +32,42%

Idade: 30 anos

Empresa: AB InBev / 3G Capital

Setor: Investimentos

Com apenas 30 anos, Max Van Hoegaerden Herrmann Telles é o mais jovem entre os dez brasileiros da lista.

Filho mais novo do bilionário Marcel Herrmann Telles, ele vem assumindo a participação do pai na AB InBev, dona da Ambev, além de outras participações. Ele entrou na lista da Forbes no ano de 2024. Nascido em São Paulo, em novembro de 1995, e mora atualmente em Nova York.

O empresário também recebeu outras doações do pai, incluindo uma participação na São Carlos Empreendimentos.

Oitavo lugar: Miguel Gellert Krigsner



Fortuna em 2026: R$ 35,7 bilhões

Fortuna em 2025: R$ 34,2 bilhões

Variação: +4,39%

Idade: 76 anos

Empresa: O Boticário

Setor: Cosméticos

Miguel Krigsner manteve sua posição no ranking, com uma fortuna de R$ 35,7 bilhões. Nascido em La Paz, na Bolívia, ele se mudou com a família para Curitiba com 11 anos. Filho de pais judeus que fugiram do nazismo, Krigsner se formou em Farmácia e Bioquímica p ela UFPR em 1975. Dois anos após, abriu uma farmácia de manipulação que daria origem ao grupo O Boticário.

O empresário foi um dos pioneiros no sistema de franquias aqui no Brasil. Atualmente, o grupo controla marcas como Eudora, Quem Disse, Berenice?, Beautybox, Vult e O.U.i. Em 2025, O Boticário registrou faturamento recorde, com vendas ao consumidor de R$ 38,1 bilhões.

Nono lugar: Carlos Alberto da Veiga Sicupira e família



Fortuna em 2026: R$ 35,4 bilhões

Fortuna em 2025: R$ 39,1 bilhões

Variação: -9,46%

Idade: 78 anos

Empresa: AB InBev / 3G Capital

Setor: Bebidas / Investimentos

Carlos Alberto Sicupira perdeu sua posição no ranking, passou do sexto para o nono lugar, sua fortuna caiu de R$ 39,1 bilhões para R$ 35,4 bilhões.

Assim como os demais sócios da 3G Capital, Sicupira enfrentou um cenário mais difícil nos negócios. A companhia foi afetada pela crise das Americanas, que começou em 2023.

Mesmo assim, a participação da empresa na AB InBev continua ajudando a sustentar os negócios dos sócios.

Após vender sua participação na Kraft Heinz, a 3G Capital passou alguns anos sem realizar grandes aquisições. O movimento mudou em 2025, com a compra da Skechers.

Por último, no décimo lugar: Ricardo Castellar de Faria



Fortuna em 2026: R$ 35,1 bilhões

Fortuna em 2025: R$ 19,6 bilhões

Variação: +79,08%

Idade: 51 anos

Empresa: Granja Faria

Setor: Alimentos

Ele foi o grande destaque de alta no ranking, o empresário saiu da 21ª posição em 2025 e chegou ao 10º lugar este ano. Sua fortuna saltou de R$ 19,6 bilhões para R$ 35,1 bilhões, uma alta d e 79,08%.

Engenheiro agrônomo formado pela UFRGS, o carioca é fundador e presidente do conselho da Granja Faria, da Insolo e da RCF Capital. Também preside a Associação Catarinense de Avicultura.

Criada no ano de 2006, a Granja Faria é a maior produtora de ovos comerciais, ovos férteis e pintos de um dia do Brasil. A empresa emprega 2.700 funcionários em 34 unidades produtoras e fornece cerca de 16 milhões de ovos por dia.

Faria também ampliou seus negócios nos últimos anos. Em 2024, comprou a americana Hillandale Farms por US$ 1,1 bilhão( R$ 5,15 bilhões.). Em 2025, adquiriu o Grupo Hevo, da Espanha.

Em março, a gestora Warburg Pincus comprou uma participação na Global Eggs, elevando o valuation da empresa para US$ 40 bilhões ( R$ 207,6 bilhões), ou seja, o valor estimado do negócio chegou a esse montante.

A lista deste ano mostra que, mesmo entre os brasileiros mais ricos, as fortunas podem mudar bastante de um ano para o outro. Eduardo Saverin continua na liderança, mas viu seu patrimônio cair 28,24%.

Já Ricardo Faria foi o grande destaque de alta: subiu 11 posições e entrou pela primeira vez no top 10. Do outro lado, Carlos Alberto Sicupira perdeu três colocações e terminou em 9º lugar.

No geral, porém, o cenário foi positivo para a maioria. Mais da metade dos bilionários brasileiros aumentou sua fortuna em 2026.

*Estagiária sob supervisão