Quem mora sozinho também pode receber o Bolsa Família, desde que cumpra os critérios do programa. Em 2026, os cadastros de uma única pessoa, chamados de unipessoais, seguem regras específicas e passam por uma fiscalização maior do Governo.
Atualmente, o programa atende cerca de 19,08 milhões de famílias em todo o Brasil e foi criado para auxiliar pessoas em situação de pobreza e extrema pobreza, garantindo uma renda mínima para quem muitas vezes depende do benefício para manter as necessidades básicas dentro de casa.
Quem mora sozinho pode receber o benefício?
Sim, uma pessoa que vive sozinha pode ter acesso ao Bolsa Família, desde que esteja inscrito no Cadastro Único (CadÚnico) e informar corretamente a situação da família, incluindo o endereço, a renda e a composição da residência.
No caso de quem mora sozinho, o cadastro é considerado unipessoal, já que existe apenas um integrante na família.
Qual é a renda máxima para receber?
O principal critério de renda do Bolsa Família é ter renda mensal de até R$ 218 por pessoa.
Para quem vive sozinho, o cálculo é mais simples: como existe apenas um integrante, a renda considerada é a própria renda mensal da pessoa, de acordo com as regras do programa.
Por que o Governo está fiscalizando?
O número de cadastros unipessoais chamou a atenção do Governo nesses últimos anos. Isso porque existe a preocupação de que famílias que vivem juntas sejam divididas artificialmente em vários registros individuais para receber mais benefícios.
Por esse motivo, o MDS estabeleceu um limite de 16% para os cadastros unipessoais em relação ao total de famílias beneficiárias de cada município.
Quando o número de registros chega ao limite, novas inclusões podem ficar mais restritas enquanto são realizadas ações de verificação e atualização dos dados.
Além disso, o Governo pode cruzar as informações do CadÚnico com outras bases de dados para identificar possíveis divergências.
Quem mora sozinho precisa comprovar?
Pode ser necessário comprovar a situação de moradia. As famílias unipessoais possuem regras específicas para inscrição e atualização no CadÚnico, incluindo procedimentos de verificação que podem envolver entrevista no domicílio.
O prazo relacionado a essa exigência foi prorrogado pela Portaria nº 1.199, de 2026.
A pessoa pode precisar apresentar documentos que ajudem a confirmar as informações declaradas. Entre eles estão:
- Documento de identificação com foto;
- CPF;
- Comprovante de residência;
- Declaração sobre a situação de moradia, quando aceita pelo atendimento;
- Outros documentos que podem ser solicitados pelo município.
Em alguns casos, também pode ocorrer visita domiciliar para confirmar se a pessoa realmente mora sozinha.
Como fazer o cadastro morando sozinho?
O primeiro passo é procurar o local responsável pelo atendimento do CadÚnico no município, como o CRAS, e solicitar a inscrição ou atualização cadastral.
No atendimento, informe corretamente que mora sozinho e apresentar os documentos solicitados.
Antes de sair de casa, vale confirmar com o CRAS do município quais documentos de fato são exigidos para seguir com o atendimento. A lista pode variar de acordo com a situação.
Quanto recebe quem mora sozinho?
O valor mínimo do Bolsa Família é de R$ 600 por família, mas isso não significa que toda pessoa que mora sozinha receberá automaticamente esse valor.
O pagamento depende da situação cadastral e das regras vigentes do programa.
Como uma família unipessoal não possui crianças, adolescentes ou gestantes na composição, também não há adicionais relacionados a esses integrantes.
Por isso, o valor recebido pode variar conforme a situação de cada beneficiário.
O que pode bloquear?
O pagamento pode ser bloqueado ou até cancelado quando são encontradas irregularidades ou pendências.
Entre os principais motivos estão:
- Renda acima do limite permitido;
- Informações incorretas no cadastro;
- Falta de atualização dos dados;
- Cadastro duplicado;
- Divergências sobre endereço ou composição familiar;
- Descumprimento das condicionalidades do programa, quando aplicáveis.
Se o benefício for bloqueado, não é preciso ficar sem saber o que fazer. O primeiro passo é procurar o CRAS ou o atendimento responsável pelo CadÚnico no município para entender o motivo da pendência.
Precisa atualizar o CadÚnico?
Sim. O beneficiário deve informar qualquer mudança na situação familiar, como:
- Mudança de endereço;
- Alteração na renda;
- Entrada ou saída de alguém da residência;
- Mudança na composição familiar.
Para quem mora sozinho, esse cuidado é ainda mais importante. Se outra pessoa passar a morar no mesmo endereço que o seu, a informação deve ser atualizada no cadastro.
Mesmo quando não houver mudanças, é importante acompanhar a situação do CadÚnico e realizar a atualização dentro do prazo determinado.
Morar sozinho não impede o recebimento do Bolsa Família. O que pode causar problemas é ter informações desatualizadas, renda fora dos critérios ou divergências no cadastro.
*Estagiária sob supervisão