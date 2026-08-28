Lyon Santos / MDS O cronograma de pagamentos leva em conta o fim do NIS e segue até o dia 30: 207 municípios recebem o pagamento de maneira unificada hoje

Quem mora sozinho também pode receber o Bolsa Família, desde que cumpra os critérios do programa. Em 2026, os cadastros de uma única pessoa, chamados de unipessoais, seguem regras específicas e passam por uma fiscalização maior do Governo.

Atualmente, o programa atende cerca de 19,08 milhões de famílias em todo o Brasil e foi criado para auxiliar pessoas em situação de pobreza e extrema pobreza, garantindo uma renda mínima para quem muitas vezes depende do benefício para manter as necessidades básicas dentro de casa.

Quem mora sozinho pode receber o benefício?

Sim, uma pessoa que vive sozinha pode ter acesso ao Bolsa Família, desde que esteja inscrito no Cadastro Único (CadÚnico) e informar corretamente a situação da família, incluindo o endereço, a renda e a composição da residência.

No caso de quem mora sozinho, o cadastro é considerado unipessoal, já que existe apenas um integrante na família.

Qual é a renda máxima para receber?

O principal critério de renda do Bolsa Família é ter renda mensal de até R$ 218 por pessoa.

Para quem vive sozinho, o cálculo é mais simples: como existe apenas um integrante, a renda considerada é a própria renda mensal da pessoa, de acordo com as regras do programa.

Por que o Governo está fiscalizando?

Reprodução: Jus Brasil Fiscalização

O número de cadastros unipessoais chamou a atenção do Governo nesses últimos anos. Isso porque existe a preocupação de que famílias que vivem juntas sejam divididas artificialmente em vários registros individuais para receber mais benefícios.

Por esse motivo, o MDS estabeleceu um limite de 16% para os cadastros unipessoais em relação ao total de famílias beneficiárias de cada município.

Quando o número de registros chega ao limite, novas inclusões podem ficar mais restritas enquanto são realizadas ações de verificação e atualização dos dados.

Além disso, o Governo pode cruzar as informações do CadÚnico com outras bases de dados para identificar possíveis divergências.

Quem mora sozinho precisa comprovar?

Pode ser necessário comprovar a situação de moradia. As famílias unipessoais possuem regras específicas para inscrição e atualização no CadÚnico, incluindo procedimentos de verificação que podem envolver entrevista no domicílio.

O prazo relacionado a essa exigência foi prorrogado pela Portaria nº 1.199, de 2026.

A pessoa pode precisar apresentar documentos que ajudem a confirmar as informações declaradas. Entre eles estão:

Documento de identificação com foto;

CPF;

Comprovante de residência;

Declaração sobre a situação de moradia, quando aceita pelo atendimento;

Outros documentos que podem ser solicitados pelo município.

Em alguns casos, também pode ocorrer visita domiciliar para confirmar se a pessoa realmente mora sozinha.

Como fazer o cadastro morando sozinho?

O primeiro passo é procurar o local responsável pelo atendimento do CadÚnico no município, como o CRAS, e solicitar a inscrição ou atualização cadastral.

No atendimento, informe corretamente que mora sozinho e apresentar os documentos solicitados.

Antes de sair de casa, vale confirmar com o CRAS do município quais documentos de fato são exigidos para seguir com o atendimento. A lista pode variar de acordo com a situação.

Quanto recebe quem mora sozinho?

O valor mínimo do Bolsa Família é de R$ 600 por família, mas isso não significa que toda pessoa que mora sozinha receberá automaticamente esse valor.

O pagamento depende da situação cadastral e das regras vigentes do programa.

Como uma família unipessoal não possui crianças, adolescentes ou gestantes na composição, também não há adicionais relacionados a esses integrantes.

Por isso, o valor recebido pode variar conforme a situação de cada beneficiário.

O que pode bloquear?

O pagamento pode ser bloqueado ou até cancelado quando são encontradas irregularidades ou pendências.

Entre os principais motivos estão:

Renda acima do limite permitido;

Informações incorretas no cadastro;

Falta de atualização dos dados;

Cadastro duplicado;

Divergências sobre endereço ou composição familiar;

Descumprimento das condicionalidades do programa, quando aplicáveis.

Se o benefício for bloqueado, não é preciso ficar sem saber o que fazer. O primeiro passo é procurar o CRAS ou o atendimento responsável pelo CadÚnico no município para entender o motivo da pendência.

Precisa atualizar o CadÚnico?

Sim. O beneficiário deve informar qualquer mudança na situação familiar, como:

Mudança de endereço;

Alteração na renda;

Entrada ou saída de alguém da residência;

Mudança na composição familiar.

Para quem mora sozinho, esse cuidado é ainda mais importante. Se outra pessoa passar a morar no mesmo endereço que o seu, a informação deve ser atualizada no cadastro.

Mesmo quando não houver mudanças, é importante acompanhar a situação do CadÚnico e realizar a atualização dentro do prazo determinado.

Morar sozinho não impede o recebimento do Bolsa Família. O que pode causar problemas é ter informações desatualizadas, renda fora dos critérios ou divergências no cadastro.

*Estagiária sob supervisão