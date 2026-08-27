Reprodução: Caixa Caixa Tem

Usuários do Caixa Tem voltaram a enfrentar dificuldades para acessar o aplicativo na manhã desta quinta-feira (27). As reclamações começaram a crescer por volta das 6h e chegaram a 1.049 registros às 7h12, segundo dados do Downdetector.

Apesar disso, o aplicativo já voltou a funcionar para alguns usuários. Outros clientes, porém, continuam relatando dificuldades para entrar na conta, principalmente após informar o CPF ou durante a etapa de autenticação.

Clientes já vinham relatando problemas para acessar o Caixa Tem nos últimos dias. Hoje, o aumento das notificações aponta para uma nova ocorrência de falhas no serviço.

Até a manhã desta quinta-feira, a Caixa Econômica Federal não havia informado publicamente a causa do problema nem uma previsão para que o funcionamento do aplicativo fosse completamente normalizado.

Os registros do site Downdetector não significam que o aplicativo esteja fora do ar para todos os clientes. A plataforma funciona como um indicador de aumento fora do normal nas queixas dos usuários.

Com a redução ou normalização dos relatos para parte dos clientes, alguns usuários conseguiram voltar a acessar o aplicativo. Ainda assim, outras pessoas continuam encontrando dificuldades para fazer login e utilizar os serviços disponíveis.

Nas redes sociais, parte das queixas também cita problemas para avançar depois de informar o CPF, além de erros durante a autenticação.

O app Caixa tem está há 24h fora do ar, surreal que eles nem se manifestam sobre isso, né? Eu tô GAG!

A falta de profissionalismo, meu pai — Luc (@xdolucaslins) August 27, 2026

Entre os serviços que podem ser afetados estão consulta de saldo, pagamentos, transferências e outras operações feitas pelo aplicativo.

Falha acontece em dia de pagamentos

A dificuldade de acesso acontece com pagamentos previstos para beneficiários de programas sociais movimentados pela Caixa.

Nesta quinta, recebem o Bolsa Família os beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) terminado em 8. O calendário de agosto segue de forma escalonada, conforme o último dígito do NIS.

Também há pagamento do Pé-de-Meia previsto para estudantes nascidos em julho e agosto, conforme o calendário do programa.

A coincidência entre os pagamentos e esses problemas no aplicativo pode aumentar o impacto para quem precisa consultar ou movimentar o dinheiro pelo Caixa Tem. Até o momento, porém, não há informação oficial de que os pagamentos tenham causado a falha.

O que fazer se o Caixa Tem não entrar?

Como o aplicativo já voltou a funcionar para alguns usuários, quem ainda não consegue acessar pode tentar novamente depois de algum tempo.

Também é importante tomar cuidado com mensagens recebidas por WhatsApp, SMS ou redes sociais que prometam desbloquear ou normalizar o Caixa Tem, o instituto não soicita nenhum dado confidencial por meio desses.

Se o problema continuar mesmo após a normalização do serviço, o cliente pode consultar as orientações oficiais da Caixa para acessar novamente os aplicativos do banco.

A reportagem do iG entrou em contato com a Caixa Econômica Federal para questionar os relatos e saber se existe previsão para a normalização do aplicativo até o momento, não obteve retorno. O espaço segue aberto.

*Estagiária sob supervisão