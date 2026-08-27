Unsplash INSS: beneficiários que começaram a receber em maio terão 13º pago em novembro

Beneficiários do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) que começaram a receber o benefício a partir de maio terão o 13º salário pago em novembro. Este ano, o Instituto antecipou o abono para aposentados, pensionistas e demais segurados que já recebiam os pagamentos até abril. Os depósitos foram feitos em abril e maio.

Quem começou a receber o benefício após esse período terá o 13º pago no calendário regular do INSS, desde que tenha direito ao abono. Os pagamentos começam no dia 24 de novembro e seguem até 7 de dezembro, de acordo com o número final do benefício.

Quem tem direito ao 13º?

aposentadoria;

pensão por morte;

auxílio por incapacidade temporária;

auxílio-acidente;

salário-maternidade;

auxílio-reclusão.

Já quem recebe o BPC/Loas não tem direito ao 13º, porque o benefício é assistencial e não previdenciário.

Para os benefícios temporários, como o auxílio por incapacidade temporária e o salário-maternidade, o valor também pode ser proporcional ao período em que o segurado recebeu o pagamento.

Quem começou a receber um benefício do INSS em 2026 não terá, necessariamente, o mesmo valor no 13º.

Isso porque o abono considera o período em que o benefício ficou ativo durante o ano. Por exemplo, quem começou a receber uma aposentadoria no meio de 2026 terá um valor proporcional aos meses em que recebeu o benefício.

Calendário

A data depende do número final do benefício, sem considerar o dígito que aparece depois do traço.

Confira:

Final 1: 24 de novembro

Final 2: 25 de novembro

Final 3: 26 de novembro

Final 4: 27 de novembro

Final 5: 30 de novembro

Final 6: 1º de dezembro

Final 7: 2 de dezembro

Final 8: 3 de dezembro

Final 9: 4 de dezembro

Final 0: 7 de dezembro

E quem recebe acima do salário mínimo?

Finais 1 e 6: 1º de dezembro

Finais 2 e 7: 2 de dezembro

Finais 3 e 8: 3 de dezembro

Finais 4 e 9: 4 de dezembro

Finais 5 e 0: 7 de dezembro

Como consultar o número do benefício?

Para saber a data do pagamento, é preciso consultar o número do benefício do INSS. É o último número antes do dígito que aparece depois do traço que deve ser considerado no calendário.

A consulta pode ser feita pelo site ou aplicativo Meu INSS, no extrato de pagamento. Também é possível buscar informações pelo telefone 135.

REPRODUÇÃO/AGÊNCIA BRASIL INSS: beneficiários que começaram a receber em maio terão 13º pago em novembro

Exemplo: se o número do benefício for 0104-7, o número considerado para o calendário é o 4.

Atenção a golpes

Com a data de pagamento se aproximando, os segurados devem ficar atentos a possíveis golpes . O INSS não solicita senhas, códigos de acesso ou transferências de dinheiro para liberar o 13º.

Em caso de dúvida, procure informações apenas pelos canais oficiais do INSS, como o aplicativo e site Meu INSS ou o telefone 135.

O Governo Federal também possui um canal destinado ao recebimento de denúncias sobre fraudes e golpes digitais caso você seja vítima.

Para fazer uma denúncia, acesse o canal Sem Fraude, do Governo Federal.

*Estagiária sob supervisão