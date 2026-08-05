Reprodução: GOV Calendário de pagamentos do INSS de 2026 está disponível

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou o calendário de pagamentos referente ao mês de agosto para aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios. Os depósitos começam em 25 de agosto para quem recebe até um salário mínimo e seguem um cronograma definido conforme o valor do benefício e o número final do cartão.

Já os beneficiários que recebem acima terão os pagamentos iniciados em 1 de setembro, com término também previsto para o dia 8.

Como saber o dia do pagamento do INSS?

A data do depósito é definida pelo número final do benefício, sem considerar o dígito verificador após o traço. Caso não saiba qual é o número do seu benefício ou do NIS, a consulta pode ser feita pelo aplicativo ou site Meu INSS, Carteira de Trabalho Digital, Meu CadÚnico, Caixa Tem, nos extratos do FGTS, nas centrais de atendimento da Caixa (0800 726 0207) e do INSS (135), ou presencialmente em uma unidade do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).

Calendário para quem recebe até um salário mínimo

Final 1: 25/08

Final 2: 26/08

Final 3: 27/08

Final 4: 28/08

Final 5: 31/08

Final 6: 01/09

Final 7: 02/09

Final 8: 03/09

Final 9: 04/09

Final 0: 08/09

Calendário para quem recebe acima de um salário mínimo

Finais 1 e 6: 01/09

Finais 2 e 7: 02/09

Finais 3 e 8: 03/09

Finais 4 e 9: 04/09

Finais 5 e 0: 08/09

Quem tem direito aos benefícios do INSS?

Os benefícios do INSS são destinados aos segurados da Previdência Social que contribuem ou já contribuíram para o instituto e atendem aos requisitos exigidos para cada modalidade.

Reprodução/ Meu INSS Aplicativo Meu INSS

Entre os principais benefícios estão as aposentadorias, pensão por morte, auxílio por incapacidade temporária (antigo auxílio-doença), auxílio-acidente, auxílio-reclusão e salário-maternidade. Em cada caso, é necessário cumprir regras específicas, como tempo de contribuição, período de carência ou comprovação da condição que dá direito ao pagamento.

Quem tem direito ao BPC/LOAS?

O Benefício de Prestação Continuada ( BPC) garante o pagamento de um salário mínimo mensal para idosos com 65 anos ou mais e pessoas com deficiência de qualquer idade. Em ambos os casos, é necessário comprovar que o beneficiário pertence a uma família de baixa renda.

Reprodução Consulta do BPC no "Meu INSS"

Previsto na Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) e administrado pelo INSS, o BPC não é uma aposentadoria. Por isso, não é necessário ter contribuído para a Previdência Social para recebê-lo. Além disso, ele não dá direito ao 13º salário nem gera pensão por morte.

Para receber o benefício, é necessário:

Ter 65 anos ou mais ou possuir deficiência comprovada por avaliação biopsicossocial; Estar com o Cadastro Único (CadÚnico) atualizado a cada dois anos, incluindo o CPF de todos os integrantes da família; Possuir registro biométrico na Carteira de Identidade Nacional (CIN), no Título de Eleitor ou na base da Polícia Federal.

Como consultar o benefício?

Quer saber quando o dinheiro cai na conta ou conferir o valor que será recebido? A consulta pode ser feita sem sair de casa por meio do Meu INSS, disponível no site e no aplicativo para celulares.

Basta acessar a plataforma com a conta Gov.br e selecionar a opção "Extrato de Pagamento". No sistema, também é possível conferir o valor do benefício, acompanhar as próximas datas de depósito, atualizar dados cadastrais e acessar diversos serviços previdenciários.

Os canais oficiais para consulta são:

Aplicativo Meu INSS;

Portal Meu INSS;

Central de Atendimento 135;

Agências do INSS, mediante agendamento.



Com o cronograma divulgado, aposentados, pensionistas e demais segurados já podem se programar para acompanhar a data do depósito e organizar melhor o orçamento do mês. Além disso, é importante ficar atento a tentativas de golpe , que costumam aumentar durante o período de pagamentos.

Desconfie de mensagens que prometem antecipar benefícios, liberar valores extras ou solicitam a confirmação de dados pessoais. Em caso de dúvida, utilize apenas os canais oficiais do INSS.

*Estagiária sob supervisão



