Lorena Amaro Cuidado com novo golpe do consignado envolve atenção às contas

O golpe do crédito consignado para aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) está de cara nova. Segundo reportagem do "Fantástico", agora, os criminosos compram na internet um "kit fraude", com dados pessoais dos segurados para aplicar os golpes, com isso, nem é necessário ligar para os correntistas.



No ano passado, os Procons do país registraram mais de 57.874 queixas do golpe, ou seja, mais de uma denúncia por hora. Segundo a polícia, até funcionários do próprio INSS estariam envolvidos nas fraudes.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG

Os criminosos compram as informações pessoais em grupos clandestinos na internet, contendo até identidade e selfie da pessoa mostrando o documento, e que serve como uma espécie de assinatura eletrônica para contratos de crédito, como empréstimos.

"Aqui dentro do nosso site, a gente tem vários, tem bilhões de cadastros, entendeu? Então, vamos supor, cliquei nesse aqui, vai me jogar para essa página onde vou encontrar todos os dados do cliente", narrou o criminoso, sem saber que era gravado.

"Então aqui a gente tem tudo, ó, RG, carteira trabalhista, carteira de motorista, é comprovante de tudo o que eu te informei (...) A gente encontra o que você deseja", complementa o golpista.

Com esses dados em mãos, os criminosos conseguem, via aplicativo Meu INSS, a liberação do empréstimo, além de conseguir até a troca de senha do aplicativo.

Uma das aposentadas lesada pelo esquema, que prefere não se identificar, conta que só descobriu o golpe quando tentou ela mesma fazer um financiamento de R$ 50 mil para ajudar a construir uma casa.

"Eu e o meu guri, a gente foi ver o empréstimo. Quando chegou lá, mostrou que não tinha margem porque já tinha vários, vários empréstimos", conta uma vítima do Rio Grande do Sul.

Ela descobriu que já haviam sido feitos 29 contratos irregulares em seu nome envolvendo um valor total de R$ 195 mil

A recomendação para evitar cair nesse novo golpe é se manter atento às movimentações na sua conta, monitorando possíveis retiradas e novos contratos.

Segundo o Fantástico, o ministro da Previdência, Carlos Lupi, pediu abertura de investigação na Polícia Federal. "Bandidos estão fazendo isso se aproveitando de péssimos funcionários, indecorosos profissionais que são minoria, graças a Deus, mas que se utilizam do acesso à informação do aposentado, do seu cadastro, sua senha, para alimentar uma rede de criminosos.", disse o ministro.



A Federação Brasileira de Bancos informou que acompanha permanentemente todos os temas relacionados à segurança cibernética, ainda que eles não tenham origem no sistema financeiro.

Na última terça-feira (04), os bancos retomaram o serviço de crédito consignado para INSS, após o novo teto na taxa de juros ter sido aprovado pelo Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS). Depois de longa discussão entre os principais bancos do país e o Ministério da Previdência, foi aprovada, na última semana, a redução da taxa de juros do empréstimo consignado para beneficiários do INSS para 1,97% ao mês .