Sophia Bernardes Tarifa da Sabesp será reajustada a partir desta segunda-feira

A Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo autorizou, a partir desta segunda-feira (10), reajuste de 9,56% na tarifa da Sabesp, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo.

A deliberação foi anunciada em fato relevante emitido pela Sabesp na última semana. As novas tarifas já passam a vigorar nesta segunda.

A companhia justificou o reajuste informando que este é resultado da soma do IPCA (fevereiro de 2022 a fevereiro de 2023) de 5,5964%; o fator de eficiência (fator X) de 0,2142%; o índice geral de qualidade (IGQ 2023) a ser descontado de 0,1280%; o resultado da revisão tarifária extraordinária de 5,5532%; e o ajuste compensatório (referente a 2021) a ser descontado de 1,4040%.

Privatização

Na mira do governador Tarcísio de Freitas, a Sabesp teve estudos para ser privatizada autorizado em fevereiro.

O governador havia anunciado pouco após assumir seu mandato que poderia concluir a venda da Sabesp até 2024 em modelo similar ao da Eletrobras, ou seja, de diluição das ações da companhia na Bolsa de Valores com perda de controle do Estado.

Atualmente, o estado de São Paulo controla 50,3% do capital social da empresa. A ideia seria transformar as ações preferenciais em ordinárias, aquelas que dão direito a voto. Com mais ações ordinárias no mercado, o controle do Estado sobre a empresa automaticamente cairia.

Segundo dados do Instituto Trata Brasil, o estado de São Paulo conta com 98,5% de atendimento de água e 94% de atendimento de esgoto. O índice de esgoto tratado em comparação com a água consumida, no entanto, é de 55,4%.